Hội nghị Tỉnh ủy Quảng Nam lần thứ 19 (khóa XXII): Bàn giải pháp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, thúc đẩy tăng trưởng đạt 10% trở lên

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đánh giá, trong quý I/2025, các cấp, ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 42 của Tỉnh ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2025 và đạt được những kết quả tích cực.

Đặc biệt, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện và lễ kỷ niệm 50 Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), 95 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025). Qua đó, lan tỏa động lực và khí thế để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục nỗ lực, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, báo cáo tình hình quý I/2025, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cho biết, trên lĩnh vực xây dựng Đảng, Quảng Nam tập trung thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo chủ trương của Trung ương; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ cấp tỉnh và ngành dọc trung ương.

Trong đó, đối với khối Đảng, ở tỉnh đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; kết thúc hoạt động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và 4 Ban Chỉ đạo, 11 ban cán sự đảng, đảng đoàn. Đối với cấp huyện, đã thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận cấp ủy cấp huyện, giảm 17 cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy cấp huyện.

Đối với khối chính quyền, cấp tỉnh thành lập, sáp nhập, hợp nhất các cơ quan chuyên môn, kết quả giảm 6 sở, ngành (từ 19 xuống còn 13 cơ quan, đơn vị); điều chuyển chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Ở cấp huyện, tiến hành sắp xếp giảm 34 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, đạt tỷ lệ 16,7%; thực hiện tiếp nhận, chuyển giao chức năng, nhiệm vụ ở một số cơ quan.

Tính đến ngày 31/3/2025, toàn tỉnh kết nạp mới 300 đảng viên, đạt 15% chỉ tiêu nghị quyết năm. Trong quý, Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh theo dõi 8 vụ án, 6 vụ việc tham nhũng, tiêu cực; đến nay, có 4 vụ án, 4 vụ việc đã được cơ quan chức năng hoàn thành xử lý theo quy định.

Thay mặt chủ tọa điều hành hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng gợi ý hội nghị tập trung thảo luận những vấn đề trọng tâm như: Giải pháp đạt tăng trưởng kinh tế 10% trở lên; tỷ lệ giải ngân thấp, quản lý hiện trạng đất đai trước tình trạng sốt giá đất trước thông tin sắp xếp đơn vị hành chính; việc giải quyết chính sách cho đối tượng nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc do sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy…

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết phát biểu khai mạc hội nghị:

Ở lĩnh vực kinh tế, với sự chỉ đạo quyết liệt của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự hỗ trợ, đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tình hình kinh tế - xã hội quý I/2025 tiếp tục có sự phát triển tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tính tăng 10,2% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 5.376 tỷ đồng, đạt 22% dự toán, giảm 4% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa là 5.392 tỷ đồng, đạt 26% dự toán, tăng 2% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6.760 tỷ đồng, đạt 29% dự toán, bằng 100% so với cùng kỳ.