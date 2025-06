Lâm nghiệp Hồi sinh những cánh rừng đã mất (QNO) – Những nỗ lực chăm sóc của các chủ rừng được giao thực hiện các dự án trồng rừng thay thế đã góp phần phủ xanh nhiều quả đồi, diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng.

Các loại cây bản địa được sử dụng để thực hiện các dự án trồng rừng thay thế. Ảnh: HỒ QUÂN

Chăm sóc rừng đảm bảo

Khoảng 8ha lim xanh và giổi xanh thuộc dự án trồng rừng thay thế theo Quyết định số 2875 ngày 26/10/2022 của UBND tỉnh, do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Trà My thực hiện tại tiểu khu 819 (xã Trà Giác, Bắc Trà My) đang xanh tốt. Được trồng từ cuối năm 2022, diện tích này đang bước vào năm chăm sóc thứ 3. Giai đoạn này, cây sẽ được chăm sóc 2 lần/năm. Đợt chăm sóc đầu năm 2025 đã hoàn tất việc phát dọn thực bì theo băng trồng, cắt bỏ dây leo bám trên cây và giữ lại cây tái sinh.

Ông Châu Minh Ninh – Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cho biết, việc trồng rừng phòng hộ nhằm thay thế diện tích rừng bị chuyển đổi mục đích sử dụng, đảm bảo độ che phủ không suy giảm, đồng thời giảm thiểu các tác động bất lợi từ biến đổi khí hậu.

Những diện tích quy hoạch trồng rừng phòng hộ nhưng hiện trạng chưa có rừng được các chủ rừng lựa chọn để trồng rừng thay thế. Ảnh: HỒ QUÂN

Đáng chú ý, hơn 340ha rừng phòng hộ ở Bắc Trà My được trồng giai đoạn 2013 - 2024, thuộc công trình trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi phục vụ xây dựng thủy điện Sông Tranh 2, đã hoàn tất giai đoạn đầu tư. Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My đang phối hợp đơn vị tư vấn để đánh giá hiện trường toàn bộ dự án. Đây là kết quả của quá trình hơn 10 năm chủ rừng kiên trì trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng để đưa diện tích này vào lâm phận quản lý, bảo vệ rừng.

Hơn 10 qua, Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh là đơn vị được UBND tỉnh giao thực hiện nhiều dự án trồng rừng thay thế nhất trên địa bàn. Tính đến nay, đơn vị này đã triển khai tổng cộng 12 công trình, với tổng diện tích khoảng 400ha, chủ yếu trồng các loài cây bản địa như lim xanh, giổi, ươi…

Những cánh rừng thay thế dần được phủ xanh trong lâm phận Vườn Quốc gia Sông Thanh. Ảnh: HỒ QUÂN

Ông Tào Quý Tâm – Phó Giám đốc Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh cho hay, hiện đơn vị đang theo dõi, chăm sóc và bảo vệ khoảng 300ha rừng từ các công trình đã hoàn thành giai đoạn kiến thiết cơ bản. Đối với các khu vực thiếu nước tưới, chủ rừng đã bố trí tổ, chốt dựng hồ chứa nước và vận hành máy bơm để đảm bảo cây trồng phát triển tốt. Đồng thời, vận động người dân di dời đàn gia súc ra khỏi khu vực trồng rừng.

“Chúng tôi luôn tuân thủ đầy đủ quy trình chăm sóc và bảo vệ rừng trồng thay thế. Nhờ đó, nhiều cánh rừng lim bản địa trồng cách đây 10 năm đã phát triển tốt, kết tán. Đặc biệt là 65ha thuộc công trình trồng rừng thay thế phục vụ xây dựng thủy điện Sông Bung 4” – ông Tâm chia sẻ.

[VIDEO] - Ban Quản lý Vườn Quốc gia Sông Thanh chăm sóc diện tích trồng rừng thay thế:

Đẩy nhanh tiến độ

Năm 2024, toàn tỉnh thực hiện trồng hơn 90ha rừng thay thế. Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam đã giải ngân gần 7,5 tỷ đồng cho 12 chủ đầu tư được UBND tỉnh giao triển khai. Tuy nhiên, do vướng mắc trong thủ tục đấu thầu, một số dự án sẽ được chuyển sang thực hiện trong năm 2025. Các chủ rừng đang phối hợp với đơn vị tư vấn để hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh hạng mục đấu thầu.

Ban Quản lý rừng phòng hộ Tây Giang chuẩn bị cây giống lim xanh để trồng rừng thay thế. Ảnh: HỒ QUÂN

Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh tiếp tục giao kế hoạch trồng rừng thay thế diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác, từ nguồn tiền các chủ dự án đã nộp vào Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng tỉnh.

Cụ thể, Ban Quản lý Vườn quốc gia Sông Thanh được giao hơn 12,6 tỷ đồng để trồng rừng thay thế với diện tích tối thiểu 50ha. Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam được giao hơn 2,7 tỷ đồng để trồng gần 15,2ha. Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Nam Giang được giao hơn 10,5 tỷ đồng cho 44,6ha rừng thay thế. Tổng kinh phí trích từ nguồn tiền trồng rừng thay thế đã được UBND tỉnh phê duyệt hơn 25,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh còn giao thêm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh và ven biển Quảng Nam gần 7 tỷ đồng để trồng tối thiểu 29,5ha rừng.

Các chủ rừng tích cực chăm sóc diện tích trồng rừng thay thế. Ảnh: HỒ QUÂN

Hiện nay, các chủ rừng đang tích cực khảo sát địa điểm, thiết kế trồng rừng phù hợp với quy hoạch. Đồng thời hoàn thiện hồ sơ, thủ tục liên quan để UBND tỉnh phê duyệt trước mùa vụ trồng rừng năm 2025.

Ông Huỳnh Đức – Giám đốc Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Quảng Nam cho biết, luỹ kế từ năm 2013 đến cuối năm 2024, toàn tỉnh có 65 dự án, công trình đã được UBND tỉnh giao thu nộp tiền trồng rừng thay thế, với tổng số tiền chi hơn 221,9 tỷ đồng.

Lực lượng chuyên trách cắm chốt chăm sóc diện tích trồng rừng thay thế. Ảnh: HỒ QUÂN

Từ đầu năm 2025 đến nay, UBND tỉnh đã phê duyệt phương án nộp tiền trồng rừng thay thế cho diện tích rừng chuyển đổi mục đích sử dụng của 3 dự án, gồm Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; Tiểu dự án QNa-02 (nâng cấp đường giao thông Sông Trường - Trà Giác, Bắc Trà My); và Dự án đường từ thôn A Sò đi cột mốc 708, 703 (Nam Giang). Với đơn giá hơn 236,2 triệu đồng/ha, tổng số tiền nộp cho gần 104,7ha rừng của 3 dự án là hơn 24,7 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động nắm bắt nhu cầu trồng rừng thay thế của các chủ rừng để tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu thực hiện, đảm bảo hoàn thành kế hoạch trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.