Xã hội Hơn 1 tỷ đồng được AIA Việt Nam chi trả cho khách hàng tại Quảng Nam (QNO) - Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ AIA Việt Nam vừa tổ chức lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm nhân thọ cho khách hàng tại Quảng Nam.

AIA Việt Nam đã chi trả số tiền hơn 1 tỷ đồng cho 2 trường hợp khách hàng tại thị xã Điện Bàn.

Khách hàng được AIA Việt Nam chi trả quyền lợi bảo hiểm. Ảnh: D.L

Đó là các trường hợp của khách hàng Lê Viết C. (phường Điện An, thị xã Điện Bàn), không may bị tai nạn trong lúc lao động và tử vong. Căn cứ vào hợp đồng đã ký, AIA Việt Nam đã chi trả cho gia đình ông C. số tiền hơn 1 tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm tử vong do tai nạn. Được biết, ông C. tham gia hợp đồng bảo hiểm tại AIA với mức phí đóng 16 triệu/năm, tham gia được hơn 3 năm thì sự cố xảy ra.

Và trường hợp ông Lê Viết Khánh (trú tại phường Điện Nam Bắc, thị xã Điện Bàn) nhận quyền lợi bảo hiểm bệnh hiểm nghèo với số tiền 61,7 triệu đồng.

Theo đại diện AIA Việt Nam, ngay sau khi nhận được hồ sơ yêu cầu bảo hiểm từ khách hàng, các bộ phận nghiệp vụ của công ty đã chủ động phối hợp với Văn phòng Tổng đại lý AIA tại Quảng Nam nhanh chóng xác minh và cùng với các gia đình khách hàng hoàn thiện hồ sơ giải quyết quyền lợi bảo hiểm.

AIA Việt Nam tặng 5 xe đạp cho học sinh tại Điện Bàn trong lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm. Ảnh: D.L

Tại lễ chi trả quyền lợi bảo hiểm, thông qua chương trình "Hành trình cuộc sống 2024" AIA cũng đã trao tặng 5 xe đạp cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.