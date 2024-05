Nhà nước và cử tri Hơn 99% cử tri đồng ý với đề án sáp nhập phường Phước Hòa và An Xuân (QNO) - Ngày 19/5, các tổ công tác của UBND phường Phước Hòa và phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) đã mang thùng phiếu đến từng hộ gia đình lấy ý kiến cử tri đối với nội dung đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

Cử tri phường Phước Hòa ghi phiếu lấy ý kiến cử tri hộ gia đình về đề án sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân. Ảnh: P.V

Theo đề án của UBND TP.Tam Kỳ, nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của phường Phước Hòa (diện tích 0,66km2, tỷ lệ 12% và dân số 5.627 người, tỷ lệ 80,3% so với tiêu chuẩn quy định) và phường An Xuân (diện tích 1,09km2, tỷ lệ 19,81% và dân số 12.953 người, tỷ lệ 185% so với tiêu chuẩn quy định) để thành lập phường An Xuân.

Đơn vị hành chính phường mới có diện tích tự nhiên 1,75km2, đạt 31,82% và quy mô dân số 18.580 người, đạt 265,4% so với tiêu chuẩn quy định. Nơi đặt trụ sở làm việc là trụ sở UBND phường An Xuân hiện nay.

Tại phường Phước Hòa, có 3.005 cử tri (tỷ lệ 100%) tham gia lấy ý kiến theo phiếu phát cho từng hộ gia đình. Kết quả, có 2.991 cử tri đồng ý (chiếm 99,53%) và 14 cử tri không đồng ý (chiếm 0,47%) đối với nội dung đề án sáp nhập phường Phước Hòa và phường An Xuân.

Tương tự, tại phường An Xuân, có 6.583 cử tri tham gia lấy ý kiến (tỷ lệ 100%). Kết quả, có 6.558 cử tri đồng ý (tỷ lệ 99,62%) và 25 cử tri không đồng ý (tỷ lệ 0,38%) đối với nội dung đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của UBND TP.Tam Kỳ.