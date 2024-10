Bạn cần biết Hưng Việt Mỹ - Xưởng in bình giữ nhiệt theo yêu cầu (PR) - Xu hướng sử dụng bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng doanh nghiệp đang ngày càng được các công ty, doanh nghiệp, cơ quan và các tổ chức ưu tiên lựa chọn. Không chỉ đáp ứng tính tiện dụng, bình giữ nhiệt quà tặng còn giúp khắc họa thương hiệu một cách ấn tượng trong tâm trí người dùng.

Ý nghĩa của bình giữ nhiệt quà tặng

Có thể thấy, bình giữ nhiệt là món vật dụng thiết yếu được nhiều người sử dụng. Không chỉ đối với dân văn phòng, học sinh hay sinh viên mà cả những người có công việc đặc thù như lao động tay chân thì bình giữ nhiệt cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Với tính ứng dụng cao, bình giữ nhiệt in logo được nhiều doanh nghiệp, công ty, tổ chức hay cơ quan chọn làm quà tặng cho khách hàng, đối tác vào các dịp quan trọng nhằm tri ân và thể hiện sự quan tâm, chu đáo đến khách hàng.

Do mức độ cần thiết và phủ sóng của bình giữ nhiệt với người tiêu dùng nên đây sẽ là món quà tặng đầy thiết thực và ý nghĩa dành cho khách hàng, đối tác, nhân viên,…

Tặng bình giữ nhiệt in logo khi nào?

Bình giữ nhiệt in logo là một món quà thiết thực có thể sử dụng làm quà tặng trong các chương trình: khuyến mãi, quà tặng sự kiện, quà tặng hội nghị.. đều rất phù hợp. Bên cạnh đó, để tăng giá trị quà tặng người ta thường kết hợp bình giữ nhiệt với các sản phẩm quà tặng quảng cáo khác như: sổ tay, bút ký, USB hay túi vải,...

Hưng Việt Mỹ xưởng in bình giữ nhiệt theo yêu cầu

Hưng Việt Mỹ là công ty chuyên cung cấp bình giữ nhiệt khắc tên, in logo chính hãng được cấp giấy kiểm định về chất lượng giúp khách hàng an tâm sử dụng. Là công ty quà tặng doanh nghiệp chuyên cung cấp các loại quà tặng in logo, Hưng Việt Mỹ luôn trang bị các thiết bị và máy móc hiện đại nhất nhằm đáp ứng đa dạng các loại sản phẩm và nhu cầu in ấn hiện nay.

Hỗ trợ lên ý tưởng, thiết kế miễn phí

Đặt in bình giữ nhiệt khắc tên, in logo tại Hưng Việt Mỹ sẽ được trải nghiệm dịch vụ hỗ trợ lên ý tưởng và thiết kế miễn phí theo yêu cầu. Đặc biệt là đối với các công ty nhỏ lẻ hoặc không chuyên về thiết kế.

Mẫu mã đa dạng

Hiện chúng tôi đang cung cấp bốn loại bình giữ nhiệt chính bao gồm: bình giữ nhiệt vỏ tre, bình giữ nhiệt inox, bình giữ nhiệt Lock&Lock và bình giữ nhiệt Elmich.

Cả bốn loại bình trên đều được chế tạo từ inox 304 cao cấp không bị oxy hóa, hoen gỉ hay ăn mòn trong quá trình sử dụng giúp hương vị của đồ uống được bảo quản tốt trong thời gian lâu nhất. Với nhiều mẫu mã, màu sắc, kích thước, bình giữ nhiệt là món quà tặng phù hợp với mọi đối tượng và phong cách.

Công nghệ in ấn hiện đại

Hưng Việt Mỹ áp dụng công nghệ in laser và in UV hiện đại giúp đảm bảo chất lượng hình ảnh, logo và chữ sau khi in được rõ nét, không bị lem, mờ trong quá trình sản xuất và bền đẹp hơn theo thời gian.

Chiết khấu cao cho đơn hàng lớn

Không chỉ cung cấp bình giữ nhiệt quà tặng với mức giá hợp lý mà tại Hưng Việt Mỹ chúng tôi còn có các chương trình ưu đãi và chiết khấu cao cho các công ty, đơn vị, cơ sở và tổ chức có nhu cầu đặt bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng doanh nghiệp.

Liên hệ ngay đến số hotline: 0935095668 để được nhân viên tư vấn hỗ trợ tham khảo mẫu và báo giá bình giữ nhiệt in logo, khắc tên theo yêu cầu chi tiết nhất nhé. Ngoài ra, khách hàng cũng có thể tham khảo các mẫu bình giữ nhiệt quà tặng của Hưng Việt Mỹ tại website chính thức của công ty.