Quốc phòng - An ninh Hướng dẫn giải pháp phòng cháy, cứu hộ cứu nạn đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh (QNO) - UBND tỉnh vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu Kinh tế và khu công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đề nghị triển khai các giải pháp tăng cường cháy nổ, hạn chế thiệt hại do cháy nổ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ).

Thực hành hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ảnh minh họa.

Thực hiện các chỉ thị, kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh về chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tình trạng cháy, nổ, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy, nổ gây ra đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Công an tỉnh, Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố công khai, phổ biến, tuyên truyền, hướng dẫn dưới nhiều hình thức cho các các doanh nghiệp, cá nhân tiếp cận, áp dụng tài liệu kỹ thuật hướng dẫn do Bộ Xây dựng công bố.

Tài liệu kỹ thuật hướng dẫn giải pháp cấp thiết tăng cường về thoát nạn, ngăn chặn cháy lan và trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ, nhà ở riêng lẻ kết hợp sản xuất, kinh doanh (bao gồm cả nhà ở cho thuê trọ) do Bộ Xây dựng công bố nhằm giúp khắc phục các tồn tại, nâng cao an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các công trình nhà ở hiện có nêu trên chưa đảm bảo quy định về phòng cháy chữa cháy.

