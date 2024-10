Kinh tế Hướng dẫn quy định thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa (QNO) - Sáng nay 25/10, Sở Công Thương tổ chức tập huấn thông tin, hướng dẫn về các quy định thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Hơn 100 học viên đại diện UBND; Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện/thị xã/thành phố: các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh xuất nhập khẩu; cơ sở, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã tham dự sự kiện.

Hơn 100 học viên tham gia buổi tập huấn. Ảnh: K.L

Các học viên đã được nghe ông Phan Bình Tuy - Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất trình bày các nội dung hướng dẫn về xuất nhập khẩu, khai báo hải quan và tập trung vào giải quyết các vấn đề vướng mắc trong thủ tục khai báo.

Cập nhật các quy định pháp lý mới nhất về lập và kiểm tra báo cáo quyết toán, thuế xuất nhập khẩu. Các rủi ro khi lập báo cáo quyết toán, các hành vi bị xử phạt vi phạm hành chính có liên quan đến khai báo, quản lý, lập báo cáo quyết toán. Kiểm tra sau thông quan và nội dung giải trình khi kiểm tra báo cáo quyết toán…

Theo ông Hường Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Công Thương, mặc dù đa số doanh nghiệp Quảng Nam có quy mô nhỏ và siêu nhỏ nhưng vẫn có thể thực hiện các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng được các yêu cầu quy định.

Hiện trên địa bàn tỉnh có trên 200 doanh nghiệp đang thực hiện hoạt động xuất nhập khẩu, hầu hết đạt kết quả rất tích cực, góp phần hiệu quả trong phát triển thương mại xuyên biên giới, giải quyết nhu cầu việc làm cho xã hội, đóng góp tích cực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chung và của tỉnh Quảng Nam nói riêng.

Các sản phẩm xuất khẩu chủ yếu bao gồm sản phẩm giày dép, sản phẩm may mặc, chíp cảm ứng, kim may ngành dệt, phụ kiện thiết bị vòi, vòi nước, hạt nhựa nguyên sinh, vải mành, giá đỡ bằng sắt,… Các sản phẩm nhập khẩu chủ yếu bao gồm mặt hàng bộ linh kiện ô tô, nguyên liệu, máy móc thiết bị của Trường Hải, nguyên liệu sản xuất hàng may mặc, giày da, nguyên liệu sản xuất vòi, gạch men, hợp chất làm đồ uống, phụ tùng thay thế máy móc thiết bị phục vụ sản xuất kim may, dệt…

Hàng hóa các doanh nghiệp quy mô nhỏ của Quảng Nam vẫn có cơ hội tham gia hoạt động xuất nhập khẩu nếu đáp ứng được một số quy định. Ảnh: V.L

“Đối với doanh nghiệp việc khai báo thủ tục hải quan là những thủ tục bắt buộc tại cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, cho phép hàng hóa, phương tiện vận tải được phép xuất/nhập khẩu ra khỏi biên giới quốc gia Việt Nam. Tuy nhiên, đối với các thủ tục này thì doanh nghiệp Quảng Nam còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, nhất là khi thực hành khai báo hải quan trên hệ thống đối với từng loại hàng hóa, từng loại hình doanh nghiệp, các rủi ro, các hành vi bị xử phạt, kiểm tra sau thông quan hàng hóa…” – ông Minh dẫn chứng.

Vì vậy, buổi tập huấn chính là cơ hội để doanh nghiệp và những đơn vị liên quan nắm bắt về những kỹ năng trong việc thực hiện các thủ tục hải quan, giải quyết các vướng mắc, khó khăn, giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đối với các đối tác nước ngoài để phát triển sản xuất, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của mình.