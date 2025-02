Kinh tế Huyện Núi Thành đặt mục tiêu thu ngân sách năm 2025 hơn 14.637 tỷ đồng (QNO) - Huyện Núi Thành phấn đấu đạt kết quả cao các mục tiêu, nhiệm vụ, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.

Doanh nghiệp Hàn Quốc tham quan mô hình nuôi tôm công nghệ cao của hộ ông Trần Công Thành (xã Tam Hòa, Núi Thành). Ảnh: QUANG VIỆT

Ông Lê Văn Sinh - Chủ tịch UBND huyện Núi Thành cho biết, năm 2025, huyện tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, tạo động lực mới để phát triển toàn diện, vững chắc kinh tế - xã hội. Huyện tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển sản xuất; đẩy mạnh thu hút đầu tư; tăng thu ngân sách, tiết kiệm chi; tăng cường quản lý đất đai, môi trường.

Núi Thành tiếp tục tập trung đầu tư để hoàn thành các tiêu chí đô thị loại IV đối với đô thị Núi Thành; về đích huyện nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, từng bước cải thiện đời sống nhân dân. Chú trọng cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội; kiện toàn sắp xếp bộ máy.

Huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng quê hương Núi Thành (24/3/1975 - 24/3/2025), kỷ niệm 60 năm ngày chiến thắng Núi Thành (26/5/1965 - 26/5/2025) và đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Núi Thành lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030).

Năm 2025, UBND huyện Núi Thành đề ra các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu gồm: sản lượng lương thực có hạt đạt 40 nghìn tấn; sản lượng khai thác thủy sản đạt 46 nghìn tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 7.000 tấn; thu ngân sách đạt hơn 14.637 tỷ đồng.

Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng số lao động đạt 93,5% trở lên; lao động phi nông nghiệp đạt 76% trong tổng số lao động; lao động qua đào tạo có chứng chỉ nghề đạt 35,5% trong tổng số lao động...