Chính trị Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy thăm, chúc tết Công an huyện Núi Thành (QNO) - Sáng nay 20/1/2025, đoàn công tác Ban Dân vận Tỉnh ủy do Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung làm trưởng đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Núi Thành.

Thượng tá Trần Ngọc Trung - Trưởng Công an huyện Núi Thành báo cáo với đoàn công tác. Ảnh: LÊ THANH VY

Báo cáo với đoàn công tác, Thượng tá Trần Ngọc Trung - Trưởng Công an huyện Núi Thành cho biết, năm 2024, Đảng bộ đơn vị được Ban Thường vụ Huyện ủy Núi Thành xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đơn vị được Giám đốc Công an tỉnh công nhận là Đơn vị quyết thắng.

Hiện nay, Công an huyện Núi Thành tập trung toàn lực cho công tác trực sẵn sàng chiến đấu, ra quân trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán. Qua công tác tuyên truyền, lực lượng công an đã thu giữ 9 khẩu súng tự chế và 23kg nguyên liệu chế tạo pháo.

Về công tác đại hội Đảng, Đảng ủy Công an huyện Núi Thành đã chỉ đạo đại hội điểm tại Chi bộ Cảnh sát giao thông và sẽ hoàn thành đại hội tại công an các xã, thị trấn trước 25/2/2025.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung chúc tết cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Núi Thành. Ảnh: LÊ THANH VY

Gửi lời chúc tết tốt đẹp đến cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Núi Thành, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Huỳnh Thị Thùy Dung mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn yên tâm công tác, thực hiện tốt mọi nhiệm vụ, nhất là năm 2025 trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng.