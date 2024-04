Du lịch Huyền thoại quần vợt thế giới Roger Federer du lịch tại Hội An (QNO) - Theo lãnh đạo UBND TP.Hội An, huyền thoại làng quần vợt thế giới Roger Federer cùng gia đình vừa có chuyến du lịch tại TP.Hội An.

Tay vợt Roger Federer (bên phải) tại một sân quần vợt ở TP.Hội An. Ảnh: Lệ Thu

Việc Roger Federer ghé thăm di sản này là hiệu ứng tích cực với du lịch Hội An, điều đó cho thấy người nổi tiếng thế giới ngày càng quan tâm và mong muốn thực hiện chuyến đi đến Hội An.

Thông tin này đang thu hút được sự quan tâm của giới hâm mộ quần vợt tại Việt Nam. Bởi đây là lần đầu tiên huyền thoại quần vợt người Thụy Sĩ cùng gia đình đến Việt Nam.

Trên trang mạng xã hội cá nhân, chị Lệ Thu (một người hâm mộ may mắn được gặp Roger Federer tại TP.Hội An) đã đăng tải nhiều bức ảnh cựu tay vợt số 1 làng quần vợt thế giới Roger Federer đang đánh quần vợt tại một khách sạn 5 sao ở Hội An, nơi gia đình Roger Federer đang lưu trú.

Ngoài ra, trên mạng xã hội cũng lan truyền một số bức ảnh tay vợt người Thụy Sĩ vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng người hâm mộ trên sân quần vợt tại TP.Hội An vào hôm qua 28/4.

Roger Federer (SN 1981) là một cựu vận động viên quần vợt chuyên nghiệp người Thụy Sĩ được gọi với biệt danh là "Tàu tốc hành". Trong sự nghiệp của mình, Roger Federer đã giành được 103 danh hiệu đơn nam ATP, trong đó có 20 danh hiệu Grand Slam. Roger Federer được xem là một trong những vận động viên quần vợt vĩ đại nhất thế giới mọi thời đại.

Trước đó vào giữa tháng 4, những tài tử hàng đầu Hàn Quốc và Đài Loan như Jung Il Woo hay Lâm Chí Dĩnh, hay trong chuyến du lịch đến Việt Nam mới đây, có thông tin tỷ phú Bill Gates đã lựa chọn trải nghiệm tại một nhà hàng ở Hội An trước khi bất ngờ hủy lịch vào phút chót.