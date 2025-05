Văn hóa

Triển lãm 20 tranh nghệ thuật của nghệ sĩ Gwangyang tại Hội An

(QNO) - Chiều 22/5, tại nhà số 106 đường Bạch Đằng (phường Minh An, TP.Hội An) khai mạc Triển lãm tranh nghệ thuật của các nghệ sĩ Gwangyang tại Hội An.