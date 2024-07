Văn hóa Thiếu nhi Hàn Quốc biểu diễn hợp xướng tại Hội An (QNO) - Trong hai ngày 13&14/7, đoàn thiếu nhi đến từ Jeonggwan, Hàn Quốc đã có 2 buổi biểu diễn hợp xướng tại TP.Hội An.

Đoàn hợp xướng thiếu nhi Jeonggwan đã biểu diễn phục vụ du khách và công chúng Hội An vào tối ngày 13/7 tại khán phòng Công viên Hội An. Ảnh: S.C

Theo đó, đoàn hợp xướng thiếu nhi Jeonggwan đã biểu diễn phục vụ du khách và công chúng Hội An vào tối ngày 13/7 tại khán phòng Công viên Hội An và tối ngày 14/7 tại sân nhà số 106 đường Bạch Đằng, trong khu phố cổ Hội An.

Đoàn hợp xướng trình diễn phục vụ công chúng Hội An và du khách nhiều tiết mục âm nhạc truyền thống, dân ca đương đại, nhạc Pop Hàn Quốc và quốc tế... Ảnh: S.C

Một trong những đoàn hợp xướng xuất sắc nhất ở TP.Busan này đã trình diễn phục vụ công chúng Hội An và du khách các tiết mục âm nhạc truyền thống, dân ca đương đại, nhạc Pop Hàn Quốc và quốc tế... mang lại những cung bậc cảm xúc mới mẻ, ấn tượng với khán thính giả.

Đây là một trong những đoàn hợp xướng xuất sắc nhất ở Busan, Hàn Quốc. Ảnh: S.C

Chương trình biểu diễn hợp xướng thiếu nhi lần này nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, để các em thanh thiếu niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật dân gian và trải nghiệm các giá trị về văn hóa, nghệ thuật. Ảnh: S.C

Chương trình biểu diễn hợp xướng thiếu nhi lần này nhằm tạo sân chơi bổ ích, thiết thực, để các em thanh thiếu niên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm về nghệ thuật dân gian và trải nghiệm các giá trị về văn hóa, nghệ thuật, từ đó bồi đắp các giá trị sáng tạo cho những mầm xanh tương lai, nhất là trong bối cảnh Hội An vừa gia nhập Mạng lưới thành phố sáng tạo toàn cầu của UNESCO.