In tem nhãn – Giải pháp quảng bá thương hiệu cho doanh nghiệp

In tem nhãn là gì?

Tem nhãn là nhãn dán chứa thông tin về sản phẩm như logo, thành phần, hướng dẫn sử dụng, mã vạch... Được in trên nhiều loại chất liệu khác nhau. Chúng giúp doanh nghiệp thể hiện sự chuyên nghiệp và tạo niềm tin với khách hàng.

Ứng dụng của tem nhãn:

●Tem nhãn sản phẩm: sử dụng cho thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, đồ uống... ●Tem bảo hành: dùng cho thiết bị điện tử, máy móc. ●In tem nhãn chống giả: tem hologram, tem vỡ, tem qr code... ●In tem mã vạch: quản lý hàng hóa trong bán lẻ, kho vận.

Mẫu in tem nhãn theo yêu cầu tại Hà Nội

Tổng hợp các loại tem nhãn phổ biến trên thị trường

In tem nhãn đóng vai trò quan trọng trong việc nhận diện thương hiệu, cung cấp thông tin sản phẩm và bảo vệ hàng hóa. Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều loại tem nhãn được sử dụng tùy theo mục đích và đặc tính sản phẩm. Dưới đây là tổng hợp các loại tem nhãn phổ biến nhất hiện nay bạn có thể tham khảo.

Phân loại theo chất liệu

Tem nhãn giấy

●Tem decal giấy: giá rẻ, dễ in ấn, phù hợp cho tem nhãn sản phẩm, tem dán hộp, chai lọ thực phẩm. ●Tem decal kraft: màu nâu tự nhiên, phong cách vintage, thường dùng cho thực phẩm handmade, quà tặng.

Ưu điểm: giá thành thấp, dễ thiết kế, in nhanh.

Nhược điểm: không chống nước, dễ rách.

Tem nhãn nhựa (pp, pet, pvc)

●Tem decal nhựa trong – trong suốt, sang trọng, phù hợp với chai mỹ phẩm, đồ uống. ●Tem decal nhựa đục – bền, chống nước, dùng trong thực phẩm, mỹ phẩm, điện tử.

Ưu điểm: chống nước, chịu nhiệt, bền bỉ.

Nhược điểm: giá cao hơn tem giấy.

Tem nhãn xi bạc (decal bạc)

●Chất liệu kim loại, bề mặt sáng bóng, chống trầy xước. ●Thường dùng cho linh kiện điện tử, máy móc, thiết bị công nghiệp.

Ưu điểm: siêu bền, chịu nhiệt, khó bong tróc.

Nhược điểm: giá cao, chỉ in được màu đơn giản.

Tem hologram (tem 7 màu)

●Hiệu ứng 7 màu thay đổi theo góc nhìn, chống làm giả. ●Dùng cho mỹ phẩm, rượu, hàng chính hãng, bảo hành điện tử.

Ưu điểm: Là loại in tem nhãn chống giả có độ bảo mật cao, tăng độ tin cậy.

Nhược điểm: giá thành cao, in số lượng ít sẽ đắt.

Phân loại theo công dụng

●Tem nhãn sản phẩm: Chứa thông tin sản phẩm (thành phần, hướng dẫn sử dụng, mã vạch...).Dùng cho thực phẩm, mỹ phẩm, đồ gia dụng, đồ uống...

●Tem bảo hành: Dán trên thiết bị điện tử, máy móc để đảm bảo chưa bị mở ra.Có loại tem vỡ, tem bạc bảo hành.

●Tem chống hàng giả: Tem hologram, tem qr code giúp kiểm tra nguồn gốc sản phẩm.Được sử dụng rộng rãi trong mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm cao cấp.

●Tem mã vạch: Quản lý sản phẩm, kiểm kê kho, dán trên hàng hóa siêu thị.Dùng chất liệu decal giấy hoặc decal nhựa.

●Tem dán thực phẩm: Chứa thông tin dinh dưỡng, hạn sử dụng.Yêu cầu an toàn thực phẩm, không chứa hóa chất độc hại.

In tem nhãn không chỉ giúp sản phẩm chuyên nghiệp hơn mà còn hỗ trợ bảo vệ thương hiệu, chống hàng giả và quản lý hàng hóa dễ dàng. Tùy vào nhu cầu, bạn có thể chọn loại tem phù hợp với sản phẩm của mình.

Công nghệ dùng để in tem

●In offset – sắc nét, màu sắc chuẩn, phù hợp in số lượng lớn. ●In kỹ thuật số – phù hợp in số lượng nhỏ, lấy nhanh. ●In flexo – giá rẻ, phù hợp in tem cuộn cho máy dán tự động. ●In uv – màu sắc đẹp, chống trầy xước, bền với thời gian.

Nếu cần tem nhãn cao cấp, nên chọn in uv hoặc in hologram để tăng tính chuyên nghiệp.

