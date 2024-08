Bạn cần biết In Sơn Nguyên - Đơn vị in tem nhãn mác theo yêu cầu số lượng lớn uy tín tại Hà Nội (PR) - In Sơn Nguyên là đơn vị in tem nhãn mác theo yêu cầu uy tín hàng đầu tại Việt Nam, mang đến cho khách hàng những giải pháp in ấn chất lượng cao. Chúng tôi chuyên sản xuất tem nhãn sản phẩm cho nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm tem nhãn hàng hóa, tem nhãn dược phẩm, tem nhãn thực phẩm, tem nhãn điện tử,... In Sơn Nguyên luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu in tem nhãn của các doanh nghiệp từ nhiều lĩnh vực. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về đơn vị này rõ hơn!

1. Dịch vụ in tem nhãn mác số lượng lớn theo yêu cầu tại In Sơn Nguyên

Với 20 năm kinh nghiệm,In Sơn Nguyên tự hào là đơn vị cung cấp dịch vụ in tem nhãn mác theo yêu cầu với chất lượng cao và giá thành hợp lý. Tại đây, khách hàng có thể chọn dịch vụ In tem nhãn mác sản phẩm, tem decal giấy, tem decal nhựa,... đáp ứng đầy đủ các nhu cầu khác nhau.

Với tầm nhìn chiến lược lâu dài, CEO Nguyễn Sơn đã ứng dụng công nghệ in ấn hiện đại trong sản xuất là công nghệ in offset, in Letterpress giúp quy trình in tem trở nên nhanh chóng, chính xác, chất lượng hình ảnh cao, màu sắc đẹp, in trên nhiều loại chất liệu hơn nhiều so với phương pháp thủ công tại các nhà in khác. Điều này giúp In Sơn Nguyên tối ưu hóa thời gian sản xuất, đảm bảo chất lượng và tính đồng nhất của sản phẩm. CEO Nguyễn Sơn tự tin mang đến cho khách hàng những sản phẩm in tem nhãn mác theo quy trình sản xuất khép kín và tự động, giá thành rẻ.

Dịch vụ in tem nhãn mác theo yêu cầu đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

2. Quy trình sản xuất in tem nhãn tại In Sơn Nguyên

Khách hàng có file thiết kế in tem nhãn sẵn sẽ cung cấp cho In Sơn Nguyên để tiến hành in. Nếu khách hàng chưa có file thiết kế, In Sơn Nguyên sẽ hỗ trợ thiết kế miễn phí, sau đó duyệt file và đặt hàng.

2.1. Tư vấn nguyên liệu vật tư

Loại Decal

Ưu điểm của In Sơn Nguyên

Giá Tham Khảo

Decal giấy

- In tem nhãn chất lượng cao với giá thành hợp lý, phù hợp với các sản phẩm tiêu dùng phổ thông.

- Dễ sử dụng, dễ dán và dễ tháo, thuận tiện cho các sản phẩm không yêu cầu độ bền cao.

- Khả năng in chi tiết tốt, phù hợp cho các sản phẩm có thiết kế phức tạp hoặc cần truyền tải nhiều thông tin.

Thấp

Decal nhựa

- Độ bền vượt trội, khả năng chống nước, chống ẩm và chịu nhiệt tốt, phù hợp cho các sản phẩm như dầu gội, sữa tắm, hóa mỹ phẩm.

- Bề mặt bóng mịn, mang lại vẻ ngoài chuyên nghiệp và sang trọng cho sản phẩm.

- Không bị phai màu dưới tác động của ánh sáng hoặc môi trường khắc nghiệt.

Trung bình đến cao

Decal trong

- Độ trong suốt cao, tạo hiệu ứng không màu, giúp sản phẩm hiển thị thông tin rõ ràng mà không che lấp.

- Phù hợp cho các sản phẩm mỹ phẩm, chai lọ, nơi yêu cầu tính thẩm mỹ cao.

- Khả năng chống nước và chống trầy xước tốt, duy trì vẻ đẹp của nhãn dán trong thời gian dài.

Trung bình đến cao

Decal vỡ

- Công nghệ in chính xác, bảo mật thông tin hiệu quả, khó làm giả.

- Thích hợp sử dụng làm tem bảo hành, tem niêm phong, giúp dễ dàng phát hiện các sản phẩm bị can thiệp.

- Tính năng tự hủy khi bị gỡ, ngăn ngừa tái sử dụng.

Trung bình

Decal 7 màu, Decal xi bạc, Decal dương

- Độ sắc nét cao, màu sắc nổi bật và hấp dẫn, tạo sự thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên.

- Tạo ra hiệu ứng ánh sáng đa dạng, tăng giá trị thẩm mỹ và sự cao cấp cho sản phẩm.

- Độ bền cao, phù hợp cho các sản phẩm công nghệ, hàng hóa cần tem bảo hành chất lượng.

Cao



In Sơn Nguyên hỗ trợ thiết kế miễn phí cho khách hàng

2.2. Gia công sau in

In Sơn Nguyên sử dụng 4 máy gia công hiện đại, cung cấp 4 dịch vụ gia công sau in cụ thể:

●Cán màng: Làm bền hơn, có thể cán màng bóng hoặc mờ.

●Cắt tem theo hình dạng: Giúp dễ dàng tách tem ra khỏi đế mà không làm hỏng tem.

●Ép nhũ: Tạo điểm nhấn, tăng tính thẩm mỹ, làm nổi bật phần quan trọng.

●Chia cuộn hoặc cắt tờ: Tối ưu hóa quy trình dán nhãn, phù hợp với yêu cầu sản xuất và đóng gói.

In Sơn Nguyên sử dụng 4 máy gia công hiện đại in tem nhãn mác theo yêu cầu.

Đơn vị in tem nhãn mác theo yêu cầu In Sơn Nguyên cam kết tiếp tục đầu tư và nâng cấp công nghệ để duy trì vị thế dẫn đầu với xu hướng phát triển của ngành in tem trong tương lai. Đồng thời, In Sơn Nguyên cam kết cung cấp giải pháp in tem nhãn chất lượng, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ thương hiệu một cách tối ưu.

●Địa chỉ: Đội 8 Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh Trì, Hà Nội.

●Chi nhánh: Số 58, tổ 7 Khu Ga, Thị trấn Văn Điển, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.

●Hotline: 0979 26 22 30

●Email: congtyinsonnguyen@gmail.com

●Website:https://insonnguyen.vn