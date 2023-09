[Infographic] - Xử phạt gần 1,8 tỷ đồng các trường hợp vi phạm an toàn giao thông trong tháng 3/2023

CÔNG TÚ - THỤC AN | 01/04/2023 - 14:49

(QNO) - Theo thông tin từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam, trong tháng 3/2023, toàn tỉnh Quảng Nam xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông (đều xảy ra trên đường bộ) khiến 14 người chết, 19 người bị thương. Cảnh sát giao thông toàn tỉnh xử phạt các trường hợp vi phạm an toàn giao thông với tổng số tiền gần 1,8 tỷ đồng.