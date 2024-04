Lao động - Việc làm

Kết nạp 62 đoàn viên và thành lập Công đoàn Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An

(QNO) - Sáng nay (4/4), Liên đoàn Lao động TP.Hội An phối hợp Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An tổ chức lễ kết nạp đoàn viên và thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH MTV Xe điện Hội An.