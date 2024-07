Khai mạc Kỳ họp thứ 24, HĐND tỉnh Quảng Nam (khóa X): Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm

Các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh chủ trì kỳ họp. Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Trí Thanh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kỳ họp.

Tập trung thảo luận nhiều vấn đề

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh đánh giá, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, song được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy; sự tập trung, quyết liệt, linh hoạt trong điều hành, tổ chức thực hiện các giải pháp đồng bộ của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có những chuyển biến tích cực.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Thu ngân sách nhà nước đạt 51,8% dự toán. Hoạt động du lịch phục hồi và tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục, an sinh xã hội đạt được nhiều kết quả, nhất là công tác xóa nhà tạm, giảm nghèo, tu bổ di tích, nghĩa trang liệt sĩ… Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, đối ngoại được tăng cường.

“Những kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rất quan trọng, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, vai trò điều hành của chính quyền các cấp” - ông Vinh nhấn mạnh.

Các đại biểu dự Kỳ họp thứ 24. Ảnh: N.Đ

Với những khó khăn, vướng mắc được nhìn nhận trong việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, theo Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh, kỳ họp tập trung xem xét, thảo luận cho ý kiến quyết định các nội dung quan trọng liên quan đến đời sống kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng theo các nhóm vấn đề được quyết định tại chương trình kỳ họp. Với quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2024, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ cho cả nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh dành thời gian thỏa đáng để đại biểu tham gia thảo luận, thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn về tiến độ triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và những nội dung liên quan đến trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương. Đồng thời nghe lãnh đạo UBND tỉnh trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu và cử tri quan tâm.

Ngoài ra, kỳ họp xem xét báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của Thường trực HĐND tỉnh về tình hình quản lý đầu tư các dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài và công tác quyết toán các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 2023; quyết định chương trình giám sát năm 2025 của HĐND tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Ảnh: N.Đ

Quyết liệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công

Thay mặt UBND tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng tăng 2,7%; kinh tế với đà phát triển tích cực ở cả 3 khu vực nông nghiệp, thương mại dịch vụ và công nghiệp.

Quy mô nền kinh tế gần 59 nghìn tỷ đồng; xếp vị thứ 26/63 tỉnh, thành phố; xếp vị thứ 7/14 tỉnh Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung; xếp vị thứ 3/5 tỉnh trong khu vực kinh tế trọng điểm miền Trung (sau Đà Nẵng và Bình Định).

Đáng chú ý, tính đến ngày 30/6/2024, có 588 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với số vốn đăng ký 3.335 tỷ đồng. Đã cấp mới 7 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 124 triệu USD, cấp mới 15 dự án đầu tư trong nước với vốn đăng ký hơn 4.245 tỷ đồng. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 198 dự án đầu tư nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 6,2 tỷ USD.

Báo cáo của UBND tỉnh cũng nêu ra 7 hạn chế và bổ sung 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong 6 tháng cuối năm.

Ông Phan Thái Bình cho biết, tỉnh khẩn trương hoàn chỉnh Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030 tầm nhìn đến năm 2050, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để sớm triển khai thực hiện. Tổ chức xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2025 theo Chỉ thị số 17 ngày 22/5/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh kỳ họp sáng nay 10/7. Ảnh: N.Đ

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Trong đó, ưu tiên giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài, kế hoạch vốn các Chương trình mục tiêu quốc gia và Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội.