Thương mại - Dịch vụ Khai trương Trung tâm OCOP thành phố Hội An (QNO) - Sáng 27/9, TP.Hội An khai trương Trung tâm OCOP ở địa chỉ số 72 đường Nguyễn Thái Học (phường Minh An, TP.Hội An).

Lãnh đạo Chi cục Phát triển nông thôn Quảng Nam (Sở NN&PTNT) tặng hoa chúc mừng khai trương cho Hợp tác xã Quê Vườn (đơn vị quản lý Trung tâm OCOP TP.Hội An). Ảnh: Q.T

Tham dự lễ khai trương có đại diện lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Quảng Nam, Chi cục Phát triển Nông thôn Quảng Nam (Sở NN&PTNT) cùng các chủ thể tham gia OCOP trên địa bàn TP.Hội An và tỉnh Quảng Nam.

Trung tâm OCOP TP.Hội An do Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Quê Vườn quản lý và là nơi trưng bày, giới thiệu, quảng bá, kết nối và tiêu thụ các sản phẩm OCOP. Trung tâm cũng là điểm xúc tiến, quảng bá du lịch của TP.Hội An nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Thế Hùng phát biểu tại lễ khai trương. Ảnh: Q.T

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An - Nguyễn Thế Hùng cho biết, Trung tâm OCOP của thành phố tọa lạc ở vị trí được xem là trung tâm của khu phố cổ Hội An, rất thuận lợi để du khách lựa chọn dừng chân mỗi khi đến Hội An.

Với sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện của tỉnh, các sở ngành, sự quyết tâm của Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Quê Vườn, chính quyền thành phố tin tưởng và hy vọng trong tương lai không xa trung tâm sẽ là địa chỉ được đông đảo du khách trong và ngoài nước tìm kiếm mỗi khi đến với Hội An và là nơi du khách ghé thăm, chọn những món quà yêu thương của xứ Quảng tặng gia đình, người thân, bạn bè.

Nghi thức khai trương Trung tâm OCOP TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Lãnh đạo TP.Hội An đề nghị Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Quê Vườn thực hiện hiệu quả hoạt động theo phương án được phê duyệt, nhất là chủ động nắm bắt nhu cầu của người tiêu dùng, đặc biệt là du khách để liên kết với các đại lý OCOP nhà sản xuất…

Thường xuyên đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao chất lượng hàng hóa, mẫu mã, phát huy tính sáng tạo, tạo thêm niềm tự hào về đặc sản Hội An nói riêng và Quảng Nam nói chung để góp phần tạo thu nhập người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

[VIDEO] - Không gian trưng bày sản phẩm trong Trung tâm OCOP thành phố Hội An: