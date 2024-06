Bạn cần biết Khám phá Đài Loan xinh đẹp với China Airlines ngay trên ứng dụng (PR) - Hãy để Traveloka đồng hành cùng bạn trong những chuyến đi đầy cảm hứng và khám phá những vùng đất mới lạ. Từ việc đặt vé máy bay đi Đài Loan đến trải nghiệm dịch vụ hàng không đẳng cấp với China Airlines, mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Đài Loan - Điểm Đến Lý Tưởng Cho Mọi Du Khách

Nổi tiếng với tên gọi "hòn đảo ngọc bích", Đài Loan từ lâu đã trở thành điểm đến du lịch vô cùng thu hút du khách bởi vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, văn hóa độc đáo và ẩm thực phong phú. Nằm ở phía tây Thái Bình Dương, Đài Loan sở hữu diện tích 36.197 km², với địa hình đa dạng, từ những dãy núi cao chót vót đến những bờ biển thơ mộng và những đồng bằng trù phú.

Đến với Đài Loan, du khách không thể bỏ qua những địa điểm nổi tiếng như:

- Tháp Taipei 101: Từng là tòa nhà cao nhất thế giới, Taipei 101 là biểu tượng của Đài Loan với kiến trúc hiện đại và tầm nhìn ngoạn mục ra toàn cảnh thành phố.

- Làng cổ Cửu Phần: Nơi đây mang vẻ đẹp cổ kính, lãng mạn với những con hẻm nhỏ uốn lượn, những ngôi nhà gỗ truyền thống và những quán trà ấm cúng.

- Hồ Nhật Nguyệt: Hồ nước ngọt lớn nhất Đài Loan, nổi tiếng với khung cảnh thiên nhiên thơ mộng và thanh bình. Du khách có thể tham gia các hoạt động như du thuyền trên hồ, đi xe đạp quanh hồ hoặc leo núi ngắm cảnh.

- Công viên Quốc gia Taroko: Nơi đây sở hữu những hẻm núi hùng vĩ, những thác nước đổ xuống từ trên cao và những vách đá dựng đứng. Du khách có thể tham gia các hoạt động như đi bộ đường dài, chèo thuyền kayak hoặc leo núi.

Đến với Đài Loan, du khách không thể bỏ qua cơ hội thưởng thức nền ẩm thực phong phú và đa dạng nơi đây. Từ những món ăn đường phố bình dân như bánh bao Xiaolongbao, mì Dan Dan, bánh mì kẹp thịt heo,... đến những món ăn cao cấp như bào ngư, vi cá mập,... tất cả đều mang hương vị đặc trưng và hấp dẫn du khách.

Người dân Đài Loan nổi tiếng với sự thân thiện và mến khách. Du khách luôn được chào đón nồng nhiệt và sẵn sàng giúp đỡ khi cần thiết.

China Airlines - Hãng Hàng Không Uy Tín, Dịch Vụ Chu Đáo

China Airlines (TATA: CI) - niềm tự hào của ngành hàng không Đài Loan, là sự lựa chọn lý tưởng cho hành trình khám phá thế giới của bạn. Được thành lập từ năm 1959, với trụ sở chính đặt tại Sân bay Quốc tế Đào Viên, China Airlines đã khẳng định vị thế hàng đầu trong khu vực và trên toàn cầu, liên tục góp mặt trong top 10 hãng hàng không an toàn nhất thế giới.

Đội bay hiện đại: Hơn 100 chiếc máy bay Boeing, Airbus, Airbus A350 tiên tiến, đảm bảo an toàn tuyệt đối và mang đến trải nghiệm bay thoải mái nhất cho hành khách.

Hành trình trên China Airlines sẽ trở nên hoàn hảo với:

- Thức ăn trên máy bay đa dạng và ngon miệng, được chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng mọi khẩu vị.

- Không gian ghế ngồi rộng rãi, thoải mái, giúp quý khách có những phút giây thư giãn tuyệt vời.

- Hệ thống giải trí hiện đại với màn hình cảm ứng cá nhân, cung cấp kho tàng phim ảnh, âm nhạc và trò chơi phong phú.

China Airlines - Niềm tin cho mọi hành trình:

- An toàn: Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn bay, đầu tư mạnh mẽ vào bảo dưỡng máy bay, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho quý khách.

- Đội ngũ nhân viên: Chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản, luôn sẵn sàng hỗ trợ quý khách mọi lúc mọi nơi.

- Hệ thống giải trí: Hiện đại, đa dạng, đáp ứng nhu cầu giải trí của mọi hành khách.

- Thức ăn: Ngon miệng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng mọi khẩu vị.

- Chương trình khách hàng thân thiết Dynasty Flyer: Tích lũy dặm bay, đổi thưởng vé máy bay, nâng cấp hạng ghế và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác.

Hãy lựa chọn China Airlines cho hành trình khám phá thế giới của bạn!

Traveloka - Ứng Dụng Đặt Vé Máy Bay, Khách Sạn Tiện Lợi

Traveloka - ứng dụng đặt vé máy bay, khách sạn tiện lợi ở Việt Nam và quốc tế hân hạnh mang đến cho bạn cơ hội khám phá Đài Loan xinh đẹp với giá vé tiết kiệm cùng China Airlines.

Đường bay và thời gian bay:

- Hà Nội (HAN) - Đài Bắc (TPE):

Chuyến bay thẳng: ~ 3 tiếng 30 phút

Chuyến bay có 1 điểm dừng: ~ 5 tiếng 30 phút - 9 tiếng 30 phút

- TP. Hồ Chí Minh (SGN) - Đài Bắc (TPE):

Chuyến bay thẳng: ~ 4 tiếng 30 phút

Chuyến bay có 1 điểm dừng: ~ 6 tiếng 30 phút - 10 tiếng 30 phút

- Đà Nẵng (DAD) - Đài Bắc (TPE):

Chuyến bay thẳng: ~ 3 tiếng 30 phút

Chuyến bay có 1 điểm dừng: ~ 5 tiếng 30 phút - 9 tiếng 30 phút

Giá vé chỉ từ 1.441.393 VND

Tại sao nên chọn Traveloka?

- Giá vé cạnh tranh: Traveloka luôn cập nhật các chương trình khuyến mãi hấp dẫn từ China Airlines, giúp bạn tiết kiệm tối đa chi phí cho chuyến du lịch.

- Đa dạng lựa chọn: Traveloka cung cấp nhiều hạng vé và khung giờ bay khác nhau, đáp ứng mọi nhu cầu của bạn.

- Đặt vé dễ dàng: Chỉ với vài thao tác đơn giản trên website hoặc ứng dụng Traveloka, bạn đã có thể hoàn tất việc đặt vé máy bay.

- Thanh toán an toàn: Traveloka hỗ trợ nhiều phương thức thanh toán an toàn và tiện lợi như thẻ ATM, thẻ tín dụng/ghi nợ, Internet Banking...

Nhanh tay truy cập Traveloka để đặt vé máy bay đi Đài Loan và tận hưởng hành trình khám phá tuyệt vời!