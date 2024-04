Bạn cần biết Khám phá những điểm đến du lịch Việt Nam hấp dẫn không nên bỏ lỡ ‎(PR) - Việt Nam có vô vàn điểm du lịch hấp dẫn trải dài từ Bắc đến Nam. Điểm du lịch nào cũng có những cảnh quan đẹp, món ăn ngon đang chờ bạn khám phá. Bài viết dưới đây sẽ gợi ý cho bạn những điểm đến du lịch Việt Nam hấp dẫn không nên bỏ lỡ.

Hạ Long

Hạ Long - Quảng Ninh là điểm đến đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu cho bạn. Nơi đây luôn thu hút du khách bởi những di sản thiên nhiên thế giới được UNESCO nhiều lần công nhận. Bên cạnh đó, Hạ Long còn sở hữu nhiều điểm vui chơi, giải trí thú vị cho bạn thỏa sức khám phá.







Vịnh Hạ Long sở hữu vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, thơ mộng với hàng ngàn đảo lớn nhỏ cùng nhiều hang động độc đáo chính là điểm đến được nhiều du khách yêu thích. Ngoài ra, Hạ Long còn có nhiều điểm tham quan hấp dẫn khác như: Đảo Tuần Châu, núi Bài Thơ, bãi tắm biển Bãi Cháy, bảo tàng Quảng Ninh,... Hạ Long cũng chinh phục được nhiều du khách bởi những món ăn đặc sản như: Chả mực, chả rươi, hải sản,...

Hà Nội

Hà Nội là điểm đến du lịch gây thương nhớ với nhiều du khách. Du lịch Hà Nội có đa dạng hình thức, điểm đến và hoạt động. Mỗi mùa ở Hà Nội đều mang một vẻ đẹp riêng nên bạn có thể đến đây vào bất cứ lúc nào. Đến Hà Nội, bạn có thể thăm thú nhiều địa điểm khác nhau như các khu di tích lịch sử, bảo tàng, khu vui chơi - giải trí,...



‎Hà Nội luôn có những địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách như: Hồ Hoàn Kiếm, Phố cổ Hà Nội, Văn miếu Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh,... Thiên đường ẩm thực Hà Nội cũng rất đa dạng và phong phú với nhiều món ngon đặc sắc như cốm làng Vòng, bún chả, phở, nem chua rán,...

Đà Nẵng - Hội An

Đà Nẵng - Hội An là hai điểm du lịch thu hút nhiều du khách. Với khoảng cách tương đối gần nên bạn có thể kết hợp cả hai trong chuyến đi của mình. Đà Nẵng và Hội An có vô vàn cảnh đẹp chờ bạn tham quan khám phá. Có thể kể đến một số địa điểm nổi tiếng như: Khu du lịch Bà Nà Hills, biển Mỹ Khê, bán đảo Sơn Trà, phố cổ Hội An, VinWonders Nam Hội An,...



‎Một trong những trải nghiệm thú vị mà bạn không nên bỏ qua khi đến đây chính là thả đèn hoa đăng Hội An. Đây chính là nét đẹp truyền thống nơi phố cổ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc với du khách. Lễ hội hoa đăng Hội An còn mang ý nghĩa tinh thần rất lớn đối với du khách và người dân địa phương.

Nha Trang

Nha Trang là thành phố du lịch níu chân du khách bởi cảnh quan biển đảo nên thơ và khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp. Những địa điểm mà bạn không nên bỏ qua trong hành trình du lịch Nha Trang là: Vinpearl Land, Viện Hải Dương Học, Đảo Hòn Tằm, Nhà thờ Đá Nha Trang, Tháp bà Ponagar,...

‎Đặc biệt, khi đến đây bạn đừng quên trải nghiệm tắm bùn khoáng nóng I-Resort Nha Trang. Tắm bùn được biết đến từ lâu là một liệu pháp chữa bệnh, phục hồi sức khỏe hiệu quả. I Resort đang triển khai dịch vụ tắm bùn với nhiều gói đa dạng, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Phú Quốc

Phú Quốc là địa điểm du lịch không còn quá xa lạ với cả du khách trong nước và quốc tế. Nơi đây sở hữu những bãi biển quyến rũ nhất thế giới, những hòn đảo xinh đẹp với phong cảnh thiên nhiên yên bình, hoang sơ. Phú Quốc là điểm đến lý tưởng cho hoạt động vui chơi, nghỉ dưỡng và hoạt động khám phá thiên nhiên kỳ thú.

‎Từ tháng 11 - đến tháng 4 chính là thời gian đẹp nhất để đi du lịch Phú Quốc. Những điểm du lịch Phú Quốc hấp dẫn mà bạn nên ghé thăm là: Mũi Dinh Cậu, Bãi Trường, Thiền viện Trúc Lâm, VinWonders Phú Quốc, Grand World Phú Quốc,... Thưởng thức hải sản tươi ngon cũng là điều mà bạn không nên bỏ qua khi đến Phú Quốc.

