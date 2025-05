Cơ hội đầu tư Quảng Nam kêu gọi đầu tư loạt dự án du lịch trọng điểm năm 2025 (QNO) - Với danh mục ưu tiên thu hút đầu tư năm 2025, Quảng Nam đang cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Không chỉ dựa vào lợi thế sẵn có của di sản văn hóa thế giới, tỉnh đang chủ động mời gọi hàng loạt dự án du lịch trọng điểm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới lạ và đẳng cấp cho du khách từ năm 2025 trở đi.

Bước đi quan trọng này không chỉ thể hiện tầm nhìn dài hạn của lãnh đạo tỉnh mà còn là lời kêu gọi mạnh mẽ đến các nhà đầu tư trong và ngoài nước, mở ra cơ hội hợp tác phát triển toàn diện, trong đó du lịch được xác định là mũi nhọn.

Khách du lịch tham quan, lưu trú tại Khu du lịch sinh thái Cổng Trời Đông Giang tăng trưởng tốt trong những tháng đầu năm 2025. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đa dạng hóa sản phẩm – Chìa khóa để bứt phá

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược phát triển du lịch của Quảng Nam. Thay vì tập trung vào các sản phẩm truyền thống, tỉnh chủ trương đa dạng hóa trải nghiệm, hướng đến nhiều phân khúc thị trường khác nhau. Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam và lãnh đạo các huyện, thị - thành phố, các dự án du lịch trong năm tới sẽ tập trung vào các nhóm sản phẩm chủ lực sau:

Du lịch kinh tế đêm: Hội An và các vùng ven biển như Tân Thành sẽ khoác lên mình chiếc áo mới vào ban đêm với hàng loạt hoạt động vui chơi, giải trí sôi động. Mục tiêu là kéo dài thời gian lưu trú của du khách, kích thích chi tiêu và tạo ra một không gian du lịch hấp dẫn suốt 24 giờ.

Du lịch xanh, sinh thái – nông nghiệp – nông thôn: Quảng Nam sở hữu tiềm năng lớn về tài nguyên tự nhiên và văn hóa bản địa. Các dự án như khu sinh thái Làng cổ Lộc Yên – Lò Thung, Bằng Am, Gò Rỳ - Gò Đình sẽ được đầu tư mạnh mẽ, mang đến cho du khách những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, khám phá đời sống nông nghiệp và văn hóa cộng đồng đặc sắc.

Du khách hào hứng trải nghiệm dịch vụ du lịch ở mùa lúa chín của Hội An. Ảnh: PHAN VŨ TRỌNG

Du lịch nghỉ dưỡng cao cấp: Nắm bắt nhu cầu ngày càng tăng của du khách về những kỳ nghỉ sang trọng và riêng tư, Quảng Nam ưu tiên phát triển các khu phức hợp dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng cao cấp như suối nước nóng Sơn Viên. Đây là bước đi chiến lược nhằm thu hút phân khúc khách hàng có khả năng chi trả cao, cả trong nước và quốc tế.

Du lịch mạo hiểm, khám phá vùng Tây và Nam: Vùng Tây và Nam của Quảng Nam ẩn chứa nhiều điều thú vị với cảnh quan hùng vĩ và bản sắc văn hóa độc đáo. Việc khai thác tiềm năng du lịch mạo hiểm, khám phá sẽ tạo ra những sản phẩm mới lạ, thu hút du khách ưa thích phiêu lưu và trải nghiệm.

Du khách khám phá "vương quốc đỗ quyên" Tây Giang,. Ảnh: PLÊNH PƠLOONG

Du lịch văn hóa, lễ hội và ẩm thực: Quảng Nam là vùng đất giàu truyền thống văn hóa với nhiều di sản và lễ hội đặc sắc. Tỉnh sẽ đầu tư phát triển các sản phẩm du lịch gắn liền với yếu tố này, đồng thời quảng bá ẩm thực địa phương và các sản phẩm thủ công truyền thống, tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách.

Chuỗi sản phẩm liên kết, cung đường di sản: Việc kết nối các điểm đến nổi tiếng như Hội An – Mỹ Sơn – Đông Giang hay Hội An – Nam Hội An – Tam Kỳ – sân bay Chu Lai thành các tour tuyến hấp dẫn sẽ làm tăng trải nghiệm cho du khách, đồng thời tối ưu hóa tiềm năng du lịch của cả vùng.

Sản phẩm du lịch mới, nâng cấp dịch vụ phụ trợ: Bên cạnh việc phát triển các sản phẩm mới, Quảng Nam cũng chú trọng nâng cấp chất lượng các dịch vụ hiện có, đa dạng hóa các dịch vụ phụ trợ như mua sắm, ẩm thực, thể thao, nhằm mang đến sự hài lòng cao nhất cho du khách.

Sự đồng bộ trong quy hoạch và kêu gọi đầu tư

Việc Quảng Nam ban hành danh mục 277 dự án thu hút đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, trong đó du lịch chiếm một vị trí quan trọng, cho thấy sự đồng bộ và nhất quán trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Điều này không chỉ tạo ra một môi trường đầu tư hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác đa dạng cho các nhà đầu tư.

Tour trải nghiệm rừng dừa Bảy Mẫu và khám phá ẩm thực bản địa ở Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Theo ông Phan Thanh Hồng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, mục tiêu trong năm 2025 là đón khoảng 8,4 triệu lượt khách, tăng 5% so với năm 2024, với doanh thu du lịch ước đạt 11.000 tỷ đồng. Để đạt được mục tiêu này, ngành du lịch Quảng Nam sẽ tập trung vào việc phát triển sản phẩm đa dạng, nâng cấp dịch vụ hiện có, đầu tư vào kinh tế đêm, khai thác các sản phẩm du lịch mới ở vùng Tây và Nam, phát triển du lịch văn hóa và lễ hội, cải thiện cơ sở hạ tầng và đẩy mạnh công tác xúc tiến, quảng bá.

Kết quả tích cực và kỳ vọng tương lai

Những nỗ lực của Quảng Nam đã bước đầu mang lại những kết quả tích cực. Trong quý I/2025, tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch của tỉnh ước đạt hơn 2,2 triệu lượt, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024. Doanh thu từ du lịch cũng đạt 2.860 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Đây là những con số ấn tượng, cho thấy tiềm năng phát triển mạnh mẽ của ngành du lịch Quảng Nam.

Với những định hướng chiến lược rõ ràng, danh mục dự án đầu tư hấp dẫn và sự quyết tâm cao của chính quyền địa phương, Quảng Nam đang hội tụ đầy đủ các yếu tố để trở thành một “thỏi nam châm” mới, thu hút mạnh mẽ du khách và nhà đầu tư trong lĩnh vực du lịch, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và cả khu vực miền Trung. Năm 2025 hứa hẹn sẽ là một năm bứt phá của du lịch Quảng Nam, mở ra một chương mới đầy triển vọng.

Thác Grăng, huyện Nam Giang.

Một số dự án kêu gợi đầu tư tiêu biểu:

Khu du lịch sinh thái Đồng Lớn

* Vị trí: Xã Duy Sơn, huyện Duy Xuyên. Gần khu di tích quốc gia Hòn Tàu và khu di tích Mỹ Sơn.

* Quy mô: 200ha.

* Mục tiêu: Đầu tư xây dựng để hình thành khu du lịch sinh thái gắn với môi trường thiên nhiên, góp phần phát triển du lịch bền vững.

* Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ĐT: 0905.629.979.

Khu du lịch sinh thái làng nghề Đông Bình.

* Vị trí: Xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, gần nhánh sông Thu Bồn, thuận lợi cho giao thông đường thủy.

* Quy mô: 120ha;

* Mục tiêu: Đầu tư xây dựng phát triển loại hình du lịch kết hợp làng nghề truyền thống, gắn với môi trường thiên nhiên, sông nước;

* Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ĐT: 0905.629.979.

Khu du lịch Thác Ồ Ồ Tiên Châu .

* Vị trí: Thôn Thanh Khê, xã Tiên Châu, huyện Tiên Phước;

* Quy mô: 100ha;

*Mục tiêu: Phát triển không gian nhà vườn kết hợp với không gian sinh thái tự nhiên – rừng nguyên sinh, hệ thống suối thác đầu nguồn hùng vĩ, hoang sơ, tạo điểm đến thu hút du khách trải nghiệm, khám phá và lưu trú;

* Đầu mối liên hệ:

- Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, ĐT: 0934.571.474;

- Ông Nguyễn Hùng Anh - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, ĐT: 0905.444.998.

Khu nghỉ dưỡng Thạch Bàn

* Vị trí: Thôn Mỹ Sơn, xã Duy Phú, huyện Duy Xuyên, gần khu di tích Mỹ Sơn, tiếp giáp với QL14H.

* Quy mô: 100ha;

* Mục tiêu: Đầu tư xây dựng khu nghỉ dưỡng;

* Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ĐT: 0905.629.979.

Khu du lịch sinh thái ven sông Trường Giang

* Vị trí: Xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, gần khu vực đô thị Duy Hải, Duy Nghĩa;

* Quy mô: 80ha;

Mục tiêu: Đầu tư xây dựng để hình thành khu du lịch sinh thái gắn với môi trường thiên nhiên, góp phần phát triển du lịch bền vững;

* Đầu mối liên hệ: Ông Đặng Hữu Phúc - Phó Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, ĐT: 0905.629.979.

Khu du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng tại đồi Bồ Bồ.

* Vị trí: Xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn (Tọa độ VN2000: X = 544548.270, Y = 1760908.990).

* Quy mô: 55ha;

* Mục tiêu: Phát triển du lịch địa phương, chuyển dịch dần giá trị sản xuất sang ngành dịch vụ;

* Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ĐT: 0916.521.767.

Khu du lịch ven sông Phú Triêm tại Triêm Nam, phường Điện Phương

* Vị trí: Phường Điện Phương, thị xã Điện Bàn (Tọa độ VN2000: X = 557721.146, Y = 1755421.966);

* Quy mô: 68,17ha;

* Mục tiêu: Phát triển du lịch địa phương, chuyển dịch dần giá trị sản xuất sang ngành dịch vụ;

* Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, ĐT: 0916.521.767.

Đầu tư khai thác du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gắn với du lịch mạo hiểm trên địa bàn huyện Tây Giang

* Vị trí: Nằm trên địa bàn huyện Tây Giang, tiếp giáp trục đường ĐT.606;

* Quy mô: 50ha;

* Mục tiêu: Khai thác tiềm năng lợi thế của huyện về phát triển các loại hình du lịch; khu nghỉ dưỡng cao cấp; tạo công ăn việc làm tại chỗ cho người dân;

* Đầu mối liên hệ: Ông Mạc Như Phương - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Tây Giang, ĐT: 0903.585.639.