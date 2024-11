Nhà đất Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh biểu dương 7 đơn vị, địa phương gồm: Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh, UBND các huyện Bắc Trà My, Đại Lộc, Đông Giang, Nam Giang, Quế Sơn, Tây Giang đã gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 cho Sở TN-MT tổng hợp.

UBND tỉnh cũng phê bình chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ, Núi Thành, Hội An, Duy Xuyên, Điện Bàn, Phú Ninh, Thăng Bình, Nông Sơn, Tiên Phước, Hiệp Đức, Nam Trà My, Phước Sơn do đến ngày 12/11/2024 địa phương vẫn chưa gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của Sở TN-MT.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nêu trên khẩn trương xác lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục đề nghị sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 gửi chậm nhất đến hết ngày 30/11/2024.

Trường hợp các địa phương gửi hồ sơ sau ngày 30/11 thì xem như không có đề xuất sửa đổi, bổ sung Quy định và bảng giá đất thời kỳ 2020 - 2024 và UBND các huyện, thị xã, thành phố đó phải chịu trách nhiệm giải quyết các vướng mắc phát sinh liên quan đến việc sử dụng giá đất trong bảng giá đất theo quy định tại Điều 111 và Điều 159 Luật Đất đai năm 2024.