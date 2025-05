Kinh tế Khẩn trương phủ sóng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền đến hộ kinh doanh (QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công văn về triển khai thực hiện công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh; đẩy mạnh triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền.

Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phổ biến trên địa bàn tỉnh. Ảnh: VIỆT QUANG

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng yêu cầu Ban Chỉ đạo triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị, địa phương thực hiện kịp thời, nghiêm túc kế hoạch, nội dung triển khai hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; đẩy mạnh thực hiện công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, hậu kiểm tình hình hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh theo chuyên ngành; đồng thời phối hợp với cơ quan thuế để giám sát và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật của doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đặc biệt là hành vi mua bán hóa đơn.

Cùng với đó, chỉ đạo công tác phối hợp giữa cơ quan thuế với các cơ quan có liên quan tại địa phương trong triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đảm bảo việc triển khai thực hiện một cách đồng bộ, hiệu quả.

UBND tỉnh giao nhiệm vụ Sở Tài chính chủ trì tham mưu UBND tỉnh giao dự toán thu từ hộ kinh doanh phù hợp với thực tế, đảm bảo tổng thu không thấp hơn số thu dự toán đã thông báo theo dõi việc triển khai hóa đơn điện tử của các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước, hỗ trợ quản lý chi tiêu công minh bạch. Kiên quyết xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm pháp luật trong kinh doanh, sử dụng hóa đơn điện tử; công khai kết quả xử lý vi phạm.

Sở Công Thương được UBND tỉnh giao nhiệm vụ tuyên truyền, tập huấn về hóa đơn điện tử tại các hội chợ, hội nghị; kết nối dữ liệu với cơ quan thuế để kiểm soát thị trường, phục vụ công tác giám sát, quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt lưu ý rà soát hộ kinh doanh thương mại điện tử, bán hàng online, livestream... đảm bảo kê khai nộp thuế đầy đủ. Phối hợp triển khai kết nối các thiết bị máy tính tiền tại các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại với hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

Sở Khoa học - Công nghệ đẩy mạnh tuyên truyền về sử dụng hóa đơn điện tử qua phương tiện truyền thông; tổ chức đào tạo kỹ năng ứng dụng chuyển đổi số cho hộ kinh doanh; chỉ đạo các cơ quan truyền thông phối hợp với cơ quan thuế trong tuyên truyền chính sách pháp luật thuế, đặc biệt là về hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật thuế. Phối hợp quản lý hộ kinh doanh thương mại điện tử, đảm bảo kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Sở Xây dựng cung cấp thông tin về hoạt động của các cá nhân, hộ kinh doanh trong lĩnh vực xây dựng, vận tải hàng hóa, hành khách cho cơ quan thuế để phối hợp quản lý thuế; phối hợp tiếp nhận, xử lý, giải quyết các trường hợp phương tiện kinh doanh vận tải có dấu hiệu vi phạm điều kiện kinh doanh, vi phạm pháp luật thuế theo thông tin do cơ quan Thuế cung cấp.

Sở Y tế kiểm tra, giám sát hoạt động hành nghề y, dược ngoài công lập, đảm bảo các cơ sở chấp hành nghiêm quy định về sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định pháp luật về thuế. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế trong việc kết nối, chia sẻ và cung cấp thông tin liên quan đến các cơ sở kinh doanh dược phẩm, nhà thuốc, quầy thuốc, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh.

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch lồng ghép nội dung quản lý thuế, hóa đơn điện tử vào các chương trình đào tạo, xúc tiến du lịch. Rà soát danh mục các cơ sở hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, giải trí, lưu trú như: khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort, nhà hàng du lịch, khu vui chơi, karaoke, quán bar, spa, phòng gym, bể bơi, sân golf... và cung cấp thông tin về giấy phép kinh doanh, quy mô, công suất phục vụ, mức độ hoạt động thực tế của các cơ sở nêu trên nhằm phục vụ công tác xác định doanh thu, xác định đúng nghĩa vụ thuế trong công tác quản lý thu thuế.

Công an tỉnh phối hợp với cơ quan thuế trong việc cung cấp thông tin về cá nhân cho thuê nhà, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú, vận tải... Trích xuất, cung cấp thông tin dữ liệu giám sát hành trình; chỉ đạo bộ phận cảnh sát giao thông phối hợp, hỗ trợ quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải. Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, công an cấp xã tiếp nhận, xử lý các tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiếp nhận các hồ sơ do cơ quan thuế chuyển đến có liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật thuế có dấu hiệu tội phạm, đảm bảo xử lý nghiêm minh, đúng quy định. Chuyển thông tin đến cơ quan thuế các trường hợp vi phạm pháp luật thuế, mua bán, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự để xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, hóa đơn…

Ngân hàng Nhà nước khu vực 9 tiếp tục đẩy mạnh phát triển hệ thống thanh toán điện tử cho thương mại điện tử trên địa bàn; thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Chỉ đạo, hướng dẫn các ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế kết nối, cung cấp thông tin (số tài khoản, sao kê tài khoản… và các thông tin liên đến giao dịch qua ngân hàng) theo yêu cầu của cơ quan thuế nhằm phục vụ công tác quản lý thuế..

Chi cục Thuế khu vực XII (địa bàn Quảng Nam - bộ phận một cửa tại Quảng Nam) chủ trì, rà soát lại tất cả các nguồn thu, theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; rà soát các trường hợp chưa đăng ký thuế, chưa khai thuế, chưa có hóa đơn điện tử, xây dựng cơ sở dữ liệu đồng bộ, liên thông với các ngành. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý thuế, chuyển đổi số đối với hộ, cá nhân kinh doanh; nâng cao chất lượng dịch vụ thuế điện tử, thực hiện tốt cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuế; Triển khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu thuế. Chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch triển khai giải pháp hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền đối với các cơ sở kinh doanh hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng…

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn thường xuyên phối hợp với cơ quan thuế trên địa bàn nhằm quản lý thuế hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với cơ quan thuế tiếp tục triển khai các biện pháp chống thất thu thuế đối với một số lĩnh vực như bán lẻ, ăn uống, thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số… nhằm đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thuế phát sinh, các khoản thuế nợ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật…