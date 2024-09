Quốc phòng - An ninh Khen thưởng 33 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (QNO) - Sáng nay 19/9, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến hội viên cựu chiến binh, hội nông dân, hội LHPN trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), giai đoạn 2019 - 2024.

Quang cảnh hội nghị biểu dương. Ảnh: M.L

Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Văn Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Trưởng ban Chỉ đạo 138 tỉnh; Đại tá Nguyễn Thế Chi - Phó Cục trưởng Cục Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Hội Nông dân Việt Nam, các sở, ngành của tỉnh cùng các điển hình tiên tiến được biểu dương.

Những năm qua, công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh trong phòng chống tội phạm, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đạt được nhiều kết quả, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn; tạo tiền đề, cơ sở để xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc.

Đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: M.L

Lực lượng công an cùng hội viên các tổ chức hội tích cực tham mưu, triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào trên địa bàn. Công tác tuyên truyền, vận động thường xuyên được đổi mới cả về nội dung lẫn hình thức; qua đó hội viên các tổ chức hội cung cấp cho lực lượng công an hơn 2.430 thông tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự (ANTT), giúp lực lượng công an điều tra, khám phá nhiều vụ án, bắt giữ, xử lý nhiều đối tượng.

Nhiều mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ về ANTT” được xây dựng, nhân rộng, phát huy tối đa hiệu quả trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm. Đến nay, toàn tỉnh có 55 mô hình với 910 điểm; trong đó hội viên các tổ chức hội tham gia xây dựng, nhân rộng 215 điểm mô hình.

Nhiều mô hình nổi bật kể đến như: “Hai giữ về ANTT”, “Chi hội cựu chiến binh tự quản về ANTT”, “Gia đình cựu chiến binh không có tệ nạn xã hội”, “Chi hội 3 không, 5 không”, “Câu lạc bộ phòng chống tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”, “Địa chỉ tin cậy”... Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: M.L

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng ghi nhận, biểu dương những kết quả và thành tích đạt được trong công tác phối hợp giữa Công an tỉnh, công an các cấp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội LHPN tỉnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.

Những kết quả này thể hiện sự kiên trì, bền bỉ cán bộ, hội viên thông qua các mô hình, góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị Công an tỉnh phối hợp các tổ chức hội phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới. Tiếp tục tuyên truyền nhất quán quan điểm “sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân”, thống nhất nhận thức, vai trò, vị trí của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, phát huy sức mạnh toàn dân tham gia phong trào này.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng Bằng khen các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: M.L

Công an tỉnh, công an các cấp giữ vai trò chủ trì, nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng phong trào, đảm bảo gắn chặt với các phong trào thi đua yêu nước khác trên địa bàn tỉnh.

Mặt trận, các hội, đoàn thể tiếp tục phát động phong trào, nâng cao nhận thức cho nhân dân, hội viên; xây dựng lực lượng nòng cốt hiệu quả tại cơ sở. Thường xuyên phối hợp, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng, động viên phong trào.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục chỉ đạo để toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, đảm bảo an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Đại tá Nguyễn Hữu Hợp - Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Ảnh: M.L

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen 3 tập thể, 6 cá nhân; Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen 9 tập thể, 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, giai đoạn 2019 - 2024.