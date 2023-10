Một dự án khởi nghiệp ở Bắc Trà My đoạt giải khuyến khích toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng nguyên bản địa” năm 2023

(QNO) - Sáng nay 14/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ trao giải Chung kết toàn quốc cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng nguyên bản địa” năm 2023 do Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) Việt Nam tổ chức.

Lễ trao giải chung kết cuộc thi

Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 là cuộc thi lần thứ 5 được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức trong khuôn khổ Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 939 ngày 30/6/2017.

Năm nay, toàn quốc có 2.024 dự án ý tưởng khởi nghiệp tham gia dự thi, tăng 30,67% so với cuộc thi năm 2021. Kết quả vòng sơ loại cấp vùng, Trung ương Hội LHPN Việt Nam đã lựa chọn được 184 dự án trong số 273 dự án khởi nghiệp vào vòng bán kết cuộc thi cấp vùng và được tham dự chương trình ươm tạo, đào tạo nâng cao năng lực xây dựng các dự án khởi nghiệp.

Vượt qua 68 dự án phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc, dự án nước rửa chén, nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc do chị Nguyễn Thị Hồng Lê ở huyện Bắc Trà My của Quảng Nam làm chủ đã đoạt giải nhì tại vòng chung kết cấp vùng cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2023 được tổ chức tại Phú Yên. Và dự án của chị Hồng Lê là một trong 33 dự án khởi nghiệp đoạt từ giải ba trở lên tiếp tục tham dự vòng chung kết toàn quốc.

Tại cuộc thi chung kết toàn quốc “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”, Ban tổ chức đã trao 1 giải đặc biệt, 3 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 19 khuyến khích. Trong đó, dự án nước rửa chén và nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc của HTX Quế Trà My Minh Phúc được trao giải khuyến khích, kèm theo Giấy chứng nhận, biểu trưng của cuộc thi.

Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra lễ phát động cuộc thi Phụ nữ khởi nghiệp năm 2024 với chủ đề “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo và chuyển đổi xanh”.