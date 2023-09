Quảng Nam có 1 dự án vào chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp

(QNO) - Với việc đoạt giải Nhì cấp vùng miền Trung cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023, dự án “Nước rửa chén bát, nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc” (Hợp tác xã Quế Trà My - Minh Phúc, Bắc Trà My) sẽ tiếp tục tham gia vòng chung kết toàn quốc.

Chị Nguyễn Thị Hồng Lê (ngoài cùng bên trái) nhận giải Nhì cấp vùng miền Trung cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài năng bản địa” năm 2023. Ảnh: BTC

Sáng nay 20/9, tại tỉnh Phú Yên diễn ra lễ trao giải cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 cấp vùng miền Trung. Ban tổ chức đã vinh danh 22/24 dự án khởi nghiệp tiêu biểu gồm 1 giải Đặc biệt, 2 giải Nhất, 3 giải Nhì, 4 giải Ba và 12 giải Khuyến khích.

Trong 2 dự án của Quảng Nam dự thi chung kết cấp vùng miền Trung, dự án “Nước rửa chén bát, nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc” của tác giả Nguyễn Thị Hồng Lê (Hợp tác xã Quế Trà My - Minh Phúc) đoạt giải Nhì (tiền thưởng 8 triệu đồng); dự án “Ngũ cốc Duy Oanh - Thương hiệu nông sản Quảng Nam” của tác giả Phạm Thị Duy Mỹ (Duy Xuyên) đoạt giải Khuyến khích (4 triệu đồng).

Chị Phạm Thị Duy Mỹ (ngoài cùng bên trái) nhận giải Khuyến khích. Ảnh: BTC

Với việc đoạt giải Nhì cấp vùng, dự án “Nước rửa chén bát, nước lau sàn quế Trà My Minh Phúc” tiếp tục được tham gia vòng chung kết toàn quốc sắp đến (chọn dự án đoạt giải Ba trở lên).

Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa” năm 2023 thu hút 2.024 dự án dự thi (tăng 30,6% so với năm 2022). Tại vòng chung kết cấp vùng, có 68 dự án khởi nghiệp xuất sắc dự thi (miền Bắc 32 dự án, miền Trung 24 dự án và miền Nam 12 dự án).

Hợp tác xã Quế Trà My - Minh Phúc (thôn 3, xã Trà Giang, Bắc Trà My) thành lập năm 2020. Mỗi năm hợp tác xã sản xuất khoảng 140 lít tinh dầu quế. Các sản phẩm chính của hợp tác xã gồm tinh dầu quế và các sản phẩm khác từ quế; nước rửa chén bát, lau sàn... (trong đó có 1 sản phẩm đạt OCOP 4 sao).