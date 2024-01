Sản phẩm khởi nghiệp được ưu tiên trong giỏ quà tết 2024

(QNO) - Hiện nay, nhiều sản phẩm khởi nghiệp - OCOP hội đủ các tiêu chuẩn về chất lượng, mẫu mã, giá thành phù hợp đang được nhiều khách hàng ưu tiên lựa chọn. Nhiều chủ thể khởi nghiệp có một mùa giáp tết bận rộn.

Các sản phẩm khởi nghiệp và OCOP chiếm 50 - 80% giá trị giỏ quà tết năm nay. Ảnh: PHAN VINH

Quà tết vì sức khoẻ

Những ngày này, có lẽ là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của tập thể Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp xanh Duy Oanh (Duy Xuyên) từ khi thành lập đến nay, bởi ở xưởng tăng ca sản xuất và không gian trưng bày thì liên tục gói quà tết và chuyển hàng.

Chị Phạm Thị Duy Mỹ - Giám đốc HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh cho biết, thời gian qua, đơn vị tập trung nhiều vào chất lượng sản phẩm, tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, chứng nhận OCOP, sản phẩm công nghiệp - nông thôn tiêu biểu và nhận được một số kết quả nhất định nên nhiều khách hàng tin dùng.

Sau khi nhận cùng lúc 2 chứng nhận OCOP 4 sao cho 2 sản phẩm Thanh gạo lứt và rong biển; Ngũ cốc Duy Oanh thì cũng chính 2 sản phẩm này được UBND tỉnh trao tặng giải Nhì và giải Khuyến khích sản phẩm công nghiệp - nông thôn tiêu biểu năm 2023. Sau đó, chị Mỹ đã lan tỏa thông tin về các chứng nhận, giải thưởng này trên các kênh truyền thông của HTX và nhận được rất nhiều đơn đặt hàng cho giỏ quà tết năm 2024.

Sản phẩm thực dưỡng được ưu tiên. Ảnh: PHAN VINH

"Vì phân khúc khách hàng của HTX mình từ trước tới nay nằm ở tầm trung, họ quan tâm nhiều tới sức khỏe, những món ăn thực dưỡng, có lợi cho việc kiểm soát cân nặng và điều hòa các chỉ số của cơ thể. Bây giờ khách hàng quan tâm tới giá trị, chất lượng của giỏ quà nhiều hơn là hình thức" - chị Mỹ nói.

[VIDEO] - Đại diện HTX Nông nghiệp xanh chia sẻ về tình hình cận tết năm nay:

Your browser does not support the video tag.

Theo đó, HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh có nhiều combo giỏ quà với giá thành từ 250 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. Tất cả đều là sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của HTX và các đơn vị, chủ thể có liên kết trên địa bàn huyện. Thời điểm này, HTX đã cung cấp hơn 1.000 suất quà tết cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện Duy Xuyên.

HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh đa dạng hình thức bán giỏ quà tết. Ảnh: PHAN VINH

Ngoài ra, sau nhiều đợt đi xúc tiến thương mại, giới thiệu sản phẩm ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, HTX Nông nghiệp xanh Duy Oanh đã được nhiều người biết đến. Vừa qua, đơn vị này tổ chức livestream bán hàng với nhiều hoạt động hỗ trợ giá, chiết khấu đối với các giỏ quà tết cho khách hàng cả nước. Sau chương trình livestream bán hàng vào mỗi tối, đơn vị đã được chốt hơn 100 đơn hàng.

Tiêu dùng mạnh sản phẩm OCOP

Từ đầu tháng 10/2023, Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP (TP.Tam Kỳ) đã bắt tay vào việc lập kế hoạch cho giỏ quà Tết Giáp Thìn. Là một đơn vị chuyên kết nối các chủ thể khởi nghiệp, OCOP trên địa bàn tỉnh, trung tâm đã nhanh chóng liên hệ, đặt vấn đề với các đơn vị sản xuất lớn như Bánh dừa nướng Bảo Linh, Bánh đậu xanh Xuân Cơ, Đông trùng hạ thảo BT Group,... để các đơn vị này chuẩn bị nguồn nguyên liệu, trữ hàng cung ứng phục vụ thị trường.

Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP (TP.Tam Kỳ) làm việc bận rộn những ngày cuối năm. Ảnh: PHAN VINH

Ông Lê Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP thông tin, đơn vị còn tư vấn, hỗ trợ bao bì, nhãn mác sản phẩm cho phù hợp với đặc thù giỏ quà tết gắn với con rồng năm nay. Hiện nay, trung tâm đã có sẵn gần 50 combo giỏ quà tết các loại với giá thành từ 200 nghìn đồng đến hàng cao cấp là 10 triệu đồng mỗi giỏ.

Hiện số lượng suất quà tết mà trung tâm cung ứng ra thị trường đã tăng gấp đôi so với dịp Tết Nguyên đán năm ngoái. Cụ thể, hơn 12.000 suất quà đã gửi đến đối tác, mang về tổng doanh thu gần 5 tỷ đồng. Đặc biệt, trong mỗi giỏ quà có 50 - 80% tỷ lệ là các sản phẩm khởi nghiệp - OCOP. Giá trị giỏ quà càng cao thì tỷ lệ sản phẩm khởi nghiệp - OCOP càng lớn để đảm bảo chất lượng.

Những giỏ quà tết từ 200 nghìn đồng đến 10 triệu đồng, đa dạng cho khách hàng lựa chọn. Ảnh: PHAN VINH

Tuy nhiên, theo Trung tâm trưng bày và phân phối sản phẩm OCOP, đơn vị vẫn gặp một số khó khăn khi nhiều đơn vị sản xuất cho rằng thị trường cuối năm sẽ ảm đạm mà không chuẩn bị trước nguồn lực cung ứng sản phẩm. Với các chủ thể khởi nghiệp, OCOP do hạn chế về nguồn vốn nên ngần ngại đầu tư nguyên liệu. Điều này ảnh hưởng không nhỏ tới tiến độ cung cấp giỏ quà tết cho khách hàng.

Các chủ thể khởi nghiệp cần có sự chuẩn bị cho việc sản xuất dịp cận tết. Ảnh: PHAN VINH

"Nhiều đối tác yêu cầu đúng sản phẩm của chủ thể đó nhưng khi chúng tôi liên hệ thì họ không cung cấp đủ về số lượng và tiến độ nên đơn hàng bị gãy. Vì vậy, rút kinh nghiệm, chúng ta cần phải chuẩn bị năng lực sản xuất để tranh thủ dịp tết mà đưa sản phẩm khởi nghiệp - OCOP của tỉnh lan toả hơn" - ông Thái nói.