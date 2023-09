Trưng bày hơn 30 sản phẩm do phụ nữ Bắc Trà My sản xuất

(QNO) - Chiều nay 6/9, Hội LHPN huyện Bắc Trà My khai mạc Ngày hội phụ nữ Bắc Trà My khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa.

Trưng bày sản phẩm tại Ngày hội phụ nữ Bắc Trà My khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa. Ảnh: TÚ VÂN

Tại ngày hội, hội LHPN các xã, thị trấn trưng bày, giới thiệu hơn 30 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp, thủ công mỹ nghệ... do hội viên làm ra. Đây là dịp để phụ nữ huyện miền núi Bắc Trà My chia sẻ kinh nghiệm, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu; làm cầu nối để hợp tác xã, tổ hợp tác do phụ nữ làm chủ tiếp cận thị trường; tôn vinh, khuyến khích phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn sáng tạo, khởi nghiệp.