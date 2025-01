An ninh trật tự

Khởi tố 2 đối tượng đưa, nhận hối lộ để làm nhanh thủ tục đất đai

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 2 đối tượng về tội đưa và nhận hối lộ.