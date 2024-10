An ninh trật tự Khởi tố đối tượng khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ (QNO) - Ông V.T.C. (SN 1982, trú tại Tiên Hiệp, Tiên Phước) bị khởi tố do khai thác gỗ trái phép trong rừng phòng hộ.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: T.P

Ngày 10/10, Viện KSND huyện Tiên Phước đã ban hành cáo trạng truy tố ông V.T.C. về tội “Vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản” quy định tại khoản 1 Điều 232 Bộ luật Hình sự năm 2015. Đơn vị này cũng đồng thời đề nghị Hạt Kiểm lâm huyện Tiên Phước lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính đối tượng V.T.P. (cùng trú Tiên Hiệp, Tiên Phước) đối với hành vi khai thác gỗ trái phép trong khu vực rừng phòng hộ.

Trước đó, vào ngày 27/1, trong quá trình tuần tra tại khu vực rừng phòng hộ thuộc thôn 1 (xã Tiên Lãnh, Tiên Phước) lực lượng Kiểm lâm huyện Tiên Phước đã phát hiện Võ Tấn Cường và Võ Tấn Phúc (cùng trú Tiên Hiệp) đang thực hiện hành vi khai thác gỗ trái phép trong khu vực rừng phòng hộ.

Lực lượng Kiểm lâm đã lập biên bản, lập hồ sơ ban đầu vụ việc và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Qua xác minh, điều tra vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra các quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với V.T.C. để điều tra. Đến ngày 24/9/2024, Công an huyện đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị Viện KSND huyện truy tố bị can V.T.C.