Kinh tế Khởi tố hình sự 1.899 vụ buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả (QNO) - Chiều nay 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh hội nghị ở điểm cầu Quảng Nam. Ảnh: QUANG VIỆT

Ở điểm cầu Quảng Nam, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phan Thái Bình và Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà chủ trì.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận, trong thời gian qua, các lực lượng đã triển khai hiệu quả đợt cao điểm đấu tranh với tội phạm liên quan đến sản xuất, buôn bán, lưu hành hàng giả, hàng nhái, hàng kém phẩm chất, hàng không có xuất xứ.

Các lực lượng đồng loạt ra quân, tiêu biểu là lực lượng công an, bộ đội biên phòng, cảnh sát biển, quản lý thị trường, nhiều địa phương liên tiếp xử lý và triệt xóa nhiều vụ án, đối tượng vi phạm, đặc biệt nghiêm trọng, nhất là những vụ án liên quan đến sản xuất, mua bán thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, thực phẩm, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, nhãn hiệu nổi tiếng…

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp của trên địa bàn cả nước. Các sai phạm trong lĩnh vực dược, thực phẩm, thực phẩm bảo vệ sức khỏe, sữa giả... gây ảnh hưởng đến sức khỏe và lòng tin của nhân dân, gây hoang mang, lo lắng trong dư luận.

Vấn nạn hàng nhái, hàng giả được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đặc biệt quan tâm và chỉ đạo sát sao; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều công điện, chỉ thị chỉ đạo đấu tranh, xử lý triệt để những vi phạm nêu trên.

Đặc biệt, ngày 15/5/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có công điện về mở đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tiến hành từ ngày 15/5 đến 15/6 và Chỉ thị số 13, ngày 17/5/2025 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới.

Lực lượng quản lý thị trường Quảng Nam xử lý một vụ kinh doanh hàng giả. Ảnh: QUANG VIỆT

Từ đầu năm đến nay, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý gần 50 nghìn vụ việc về buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, gian lận thuế; thu nộp ngân sách nhà nước gần 6.500 tỷ đồng; khởi tố hình sự 1.899 vụ với 3.271 bị can.

Riêng trong tháng cao điểm, các đơn vị, địa phương bắt giữ, xử lý hơn 10.836 vụ việc buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (tăng 79,34% so với tháng trước cao điểm); thu nộp ngân sách nhà nước gần 1.300 tỷ đồng (tăng 258,43% so với tháng trước cao điểm); tạm giữ hàng hóa tang vật trị giá ước tính trên 4.075 tỷ đồng (chưa tính số hàng hóa tạm giữ là ma túy, hàng cấm, hàng giả); khởi tố hơn 200 vụ với 378 bị can...

Hội nghị cũng đã chỉ ra những hạn chế trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời nêu nhiều giải pháp cụ thể để giải quyết khó khăn vướng mắc, khắc phục hạn chế, nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới...