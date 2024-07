Kinh tế Quảng Nam đạt mức tăng trưởng dương, chấm dứt 2 năm tăng trưởng âm

(QNO) - Tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm diễn ra chiều 9/7, UBND tỉnh cho biết, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2024 tăng 2,7% so với cùng kỳ; tạm thời chấm dứt đà tăng trưởng âm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu chủ trì cuộc họp báo chiều nay 9/7. Ảnh: N.Đ

Theo phân tích, tăng trưởng kinh tế của tỉnh đã có chuyển biến tích cực, đặc biệt, ngành công nghiệp - ngành chủ lực của tỉnh có sự phục hồi và tăng trưởng tích cực với mức tăng 14,8% trong quý II, đây là mức tăng trưởng ấn tượng sau chuỗi thời gian khó khăn kéo dài kể từ đầu năm 2023.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng là 12.221 tỷ đồng, đạt 51,8% so với nghị quyết đề ra (23.600 tỷ đồng) và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, thu nội địa 10.152 tỷ đồng, đạt 50,51% và thu xuất nhập khẩu là 3.224 tỷ đồng, đạt 59%. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công cao hơn bình quân so với cùng kỳ. Tỉnh tổ chức tốt việc công bố và triển khai quy hoạch tỉnh, công bố danh mục đầu tư 233 dự án đầu tư…