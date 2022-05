8,7 tỷ đồng xây dựng công trình cấp điện 22kV cho Nam Trà My

(QNO) - Trước đây việc cấp điện cho huyện miền núi Nam Trà My được thực hiện từ đường dây độc đạo 35kV, từ nguồn điện 110kV E15 Tam Kỳ kéo lên. Vì địa hình đồi núi cao nên công tác quản lý gặp nhiều khó khăn, mùa mưa lũ cây cối ngã đổ gây mất điện thường xuyên.

Mới đây, kể từ khi Tổng Công ty Điện lực miền Trung đầu tư xây dựng trạm 110kV Nam Trà My, Công ty Điện lực Quảng Nam chính thức đầu tư xây dựng đường dây 22kV từ sau trạm 110kV Nam Trà My để đấu nối, cấp điện cho Nam Trà My. Công trình được kéo mới 4.320m đường dây, cải tạo 2.612m dây trung thế cấp điện 22kV với tổng kinh phí 8,7 tỷ đồng và đã hoàn thành chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Công trình đi vào vận hành sẽ giảm thiểu nguy cơ mất điện do thiên tai, bão lũ và góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.