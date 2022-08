Nam Trà My khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV

(QNO) - Tối nay 1.8, tại Trung tâm giới thiệu triển lãm hội chợ, phiên chợ sâm Ngọc Linh (xã Trà Mai, huyện Nam Trà My) đã khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV, với chủ đề "Ngọc Linh mời gọi".

Du khách tham quan tại phiên chợ sâm Ngọc Linh.

Dự lễ khai mạc Lễ hội sâm Ngọc Linh có đồng chí Lê Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo sở, ngành, địa phương trong tỉnh; Đoàn công tác quận Hamyang (Hàn Quốc), các địa phương thuộc tỉnh Kon Tum, Quảng Ngãi, Lào Cai, Yên Bái.

Lễ khai mạc diễn ra với nghi thức cúng Thần Sâm và biểu diễn chương trình nghệ thuật “Ngọc Linh mời gọi".

Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My Trần Duy Dũng phát biểu khai mạc lễ hội.

Phát biểu khai mạc lễ hội, ông Trần Duy Dũng - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cho biết, cây sâm Ngọc Linh (sâm Việt Nam) có từ bao đời nay tại vùng núi Ngọc Linh thuộc địa phận huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và huyện TuMơRông (tỉnh Kon Tum). Là một loại cây dược liệu đặc biệt quý hiếm, mang lại giá trị kinh tế cao nhất trên một đơn vị diện tích.

Sâm Ngọc Linh được trưng bày tại lễ hội.

Tháng 6.2017, Sâm Ngọc Linh được công nhận là sản phẩm quốc gia và Quốc hội đưa cây sâm Ngọc Linh vào loại cây trồng chủ lực trong Khung chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tại tỉnh Quảng Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách nhằm bảo tồn, phát triển cây sâm Ngọc Linh.

Đông đảo người dân đến tham gia lễ hội.

Hiện nay, tại huyện Nam Trà My diện tích quy hoạch trồng sâm Ngọc Linh trên 15.000ha; đã thực hiện bảo tồn được 100ha, tương đương với 2 triệu cây và phát triển vùng nguyên liệu sâm trên 1.500ha với hơn 1.250 hộ tham gia; giá cả cây sâm Ngọc Linh không ngừng tăng lên.

Lễ cúng Thần Sâm trước khi khai hội.

Các nhà khoa học, các doanh nghiệp đã tập trung đầu tư nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng sâm, sản xuất sản phẩm từ sâm. Người dân trồng sâm trên địa bàn huyện đã ý thức được việc trồng sâm đi đôi với bảo vệ và phát triển rừng, vì cây sâm chỉ sống dưới tán rừng nguyên sinh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự khai mạc lễ hội.

Trong điều kiện cả nước bước vào giai đoạn trở lại bình thường mới sau đại dịch Covid-19, Lễ hội Sâm Ngọc Linh lần thứ IV năm 2022 với chủ đề ‘Ngọc Linh mời gọi’ diễn ra tại Nam Trà My từ ngày 1 đến ngày 3.8.2020.

Lễ hội nhằm quảng bá, giới thiệu đến với bạn bè trong và ngoài nước một loại cây dược liệu quý, hiếm của nước ta, đó là cây sâm Ngọc Linh - sâm Việt Nam. Từ đó đưa sâm Ngọc Linh trở thành cây dược liệu có thương hiệu, giá trị kinh tế cao, sánh ngang những loại sâm trên thế giới.

Một tiết mục nghệ thuật trong đêm khai hội.

Lễ hội lần này gồm nhiều hoạt động như giao thương, văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số ở Nam Trà My. Đây là cơ hội quảng bá du lịch và thu hút đầu tư cho ngành dược liệu, nông nghiệp sạch của Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Việc tổ chức Lễ hội sâm Ngọc Linh đã đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện và bạn bè gần xa, thể hiện sự đổi mới trong cách nghĩ, cách làm về tổ chức sự kiện, về xây dựng thương hiệu, đặc biệt là thương hiệu sản phẩm quốc gia.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu phát biểu tại lễ hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu khẳng định đây là sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với huyện Nam Trà My, giúp kích cầu tiêu thụ sản phẩm sâm Ngọc Linh, đóng góp cho sự phát triển kinh tế, xã hội của huyện Nam Trà My nói riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quang Bửu đề nghị huyện Nam Trà My tuyên truyền người dân bảo vệ nguồn gen gốc, bảo vệ nguồn giống sâm Ngọc Linh đảm bảo chất lượng; giao đất cho nhóm hộ trồng sâm Ngọc Linh dưới tán rừng để bảo vệ rừng; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm không chỉ trong nước mà còn phải hướng tới xuất khẩu; tạo điều kiện cho doanh nghiệp thuê dịch vụ môi trường rừng để trồng sâm Ngọc Linh, phát triển sản phẩm sâm theo hướng chế biến sâu để xuất khẩu.

[VIDEO] - Khai mạc lễ hội sâm Ngọc Linh lần thứ IV: