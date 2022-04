Quế Sơn: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng 5,1%

(QNO) - Chiều nay 14.4, Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 9 (khóa XXV) đánh giá tình hình công tác quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2.2022 và bàn một số nội dung quan trọng khác.

Huyện ủy Quế Sơn tổ chức hội nghị đánh giá công tác quý 1.2022. Ảnh: DUY THÁI

Trong quý 1, Huyện ủy Quế Sơn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đạt kết quả khá tốt. Tổng diện tích lúa vụ đông xuân 3.625ha, năng suất và chất lượng lúa tăng cao. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 789,2 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 159,8 tỷ đồng, bằng 25,73% kế hoạch. Đối tượng chính sách, hộ nghèo được chăm lo chu đáo; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được chú trọng. Trong quý kết nạp được 12 đảng viên mới, đến nay toàn Đảng bộ huyện có 3.663 đảng viên.