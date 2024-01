Sắp ra mắt bộ đôi sản phẩm bất động sản tại Vịnh An Hòa City

(QNO) - Dẫn đầu thị trường bất động sản Quảng Nam dịp đầu năm 2024, sắp tới đây, chủ đầu tư dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa (Vịnh An Hòa City) sẽ chính thức tái khởi động ra mắt khách hàng bộ đôi dòng sản phẩm bất động sản nhà ở cao cấp gồm: phân khu biệt thự Nhật Bản và phân khu nhà vườn Mỹ.

Phân khu CL57,CL59, CL60 nhà vườn Mỹ. Ảnh: T.P.T

Dòng sản phẩm ấn tượng

Dự báo về triển vọng thị trường bất động sản trong 2024 này, các chuyên gia phân tích: “Thời gian vừa qua, thị trường đang dần khan hiếm các sản phẩm uy tín, nhà đầu tư có xu hướng lựa chọn, cân nhắc kỹ lưỡng hơn. Đây là giai đoạn để các nhà đầu tư có thể mua bất động sản với giá thực và đồng thời hưởng được rất nhiều ưu đãi từ chủ đầu tư”.

Tại sự kiện mở bán sắp tới, chủ đầu tư Vịnh An Hòa City sẽ giới thiệu 2 dòng sản phẩm với số lượng giới hạn. Bao gồm: 33 căn biệt thự Nhật Bản đơn lập có diện tích linh hoạt từ 276 - 288m2 và 29 căn nhà vườn Mỹ có diện tích từ 130 - 254m2.

Không gian block 1, 2 biệt thự Nhật Bản. Ảnh: T.P.T

Đây là 2 phân khúc được đánh giá là kênh đầu tư dài hạn, hiệu quả và là nguồn cung mới được đưa ra thị trường vào quý đầu của năm 2024. Ngoài trình làng những sản phẩm cao cấp như biệt thự Hoa Sứ với giá bán dao động từ 8,5 - 8,8 tỷ đồng, khách hàng còn có cơ hội để tiếp cận nhiều sản phẩm với mức giá thuộc phân khúc bình dân hơn dao động chỉ từ 3,5 đến 3,8 tỷ đồng.

Trong đợt mở bán lần này, chủ đầu tư áp dụng nhiều chính sách bán hàng hấp dẫn thu hút người mua để ở và cả nhà đầu tư.

Trước tiên, phải kể đến chương trình khuyến mãi áp dụng voucher lên đến 50 triệu đồng khi giao dịch thành công tại buổi mở bán. Đồng thời, khách hàng ký hợp đồng có cơ hội bốc thăm trúng thưởng nhận nhiều phần quà có giá trị. Ngoài ra, chủ đầu tư còn áp dụng chính sách thanh toán linh hoạt từ 8 - 10 đợt thanh toán, thời gian kéo dài đến đầu 2026 nhằm giúp khách hàng an tâm để đầu tư trung và dài hạn.

Nội thất biệt thự Nhật Bản với không gian thiết kế sang trọng, đơn giản và vận dụng tối đa công năng sử dụng. Ảnh: T.P.T

Chủ đầu tư dự án - FVG Land đang tiếp tục hướng đến các giá trị sống thật khi dự án đã và đang trong quá trình hoàn thiện để bàn giao cho các cư dân sau khi giao dịch thành công. Khách hàng sẽ được tham quan trải nghiệm với khu biệt thự liền kề Nhật Bản block B1, B2 và nhà vườn Mỹ tại các phân khu CL57, CL59, CL60 đã hoàn thiện nội thất và cảnh quan. Các sản phẩm đều có pháp lý minh bạch và sẽ tiến hành thủ tục cấp sổ hồng từng căn cho cư dân theo tiến độ thanh toán.

Tổ ấm an cư lâu dài

Tổng thể dự án Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa. Ảnh: T.P.T

Tiếp nối thành công từ các đợt ra mắt sản phẩm trước đó, trong đợt ra mắt đầu quý I/2024, điểm nhấn của bộ đôi sản phẩm nhà vườn Mỹ và biệt thự Nhật Bản là không gian thiết kế sang trọng, được hoàn thiện nội thất để khách hàng có thể yên tâm dọn về ở ngay khi nhận nhà.

Trước đó, chủ đầu tư đã ra mắt 80 sản phẩm thuộc dòng sản phẩm biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ với tỷ lệ giao dịch thành công hơn 70%. Hiện nay, khu đô thị đã có nhiều cư dân chuyển đến sinh sống và tận hưởng trọn vẹn các tiện ích như bể bơi, sân tennis, sân bóng, công viên…

Biệt thự Nhật Bản với đầy đủ nội thất sang trọng được bàn giao cho khách hàng ngay khi nhận nhà. Ảnh: T.P.T

Ông Vũ Cao Giang - Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và phát triển FVG Land (thuộc Tập đoàn FVG), đại diện chủ đầu tư chia sẻ: “Với mục tiêu tạo ra sản phẩm tiên phong, tất cả những sản phẩm của đợt ra mắt này đều có vị trí đắc địa, nằm ngay trung tâm trong khu đô thị. Nhà đầu tư sẽ được hưởng thụ trọn vẹn các tiện ích trong khu đô thị, mang lại nhiều trải nghiệm đa chiều đáp ứng tất cả nhu cầu sống, làm việc, giải trí của đa dạng khách hàng”.

Ông Vũ Cao Giang cho biết thêm, đây là lần thứ 5 Vịnh An Hòa City giới thiệu sản phẩm mới tại dự án. Chủ đầu tư cam kết sẽ hoàn thiện và bàn giao theo đúng tiến độ để phục vụ nhu cầu dân sinh của các cư dân tại khu đô thị.

Sau hơn 10 tháng thi công hoàn thiện kể từ thời điểm khởi công, 2 dòng sản phẩm biệt thự Nhật Bản và nhà vườn Mỹ hứa hẹn sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng và nhà đầu tư nhờ nhiều ưu điểm đáp ứng sự kỳ vọng như đa dạng về sản phẩm và giá cả tốt, vị trí thuận tiện giao thương với các tiện ích, phân khu riêng tư, sản phẩm được thiết kế tối ưu công năng sử dụng...

Sự kiện lần này hứa hẹn tạo ra điểm hích tích cực cho thị trường bất động sản, còn là dịp để khách hàng có nhiều trải nghiệm thực tế lựa chọn cho mình một tổ ấm an cư lâu dài. Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa với quy mô gần 100ha, nằm ngay trung tâm Khu kinh tế mở Chu Lai, tiếp giáp 3,5km chiều dài bờ vịnh An Hòa thoáng mát, thừa hưởng các lợi thế trong vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh Quảng Nam.

Khu đô thị sinh thái cao cấp Vịnh An Hòa nằm tiếp giáp vịnh An Hòa. Ảnh: T.P.T

Vịnh An Hòa City còn sở hữu lợi thế đáng kể khi nằm cách sân bay Chu Lai, cảng biển, trung tâm thương mại, bệnh viện trung ương, trường học, khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi) không xa. Hạ tầng giao thông rất thuận lợi, với tuyến đường ven biển Võ Chí Công rộng mở chạy qua phía trước. Vịnh An Hòa City là một trong những khu đô thị đáng sống bậc nhất vùng Đông Quảng Nam, nơi mà mọi nhu cầu về nhà ở, khu thương mại, du lịch và vui chơi giải trí được đáp ứng.

Với sự nỗ lực không ngừng của chủ đầu tư đầy tâm huyết, sau hơn 2 năm ra mắt nhà đầu tư, Vịnh An Hòa City đã dần “lột xác” và thay đổi không ngừng trong diện mạo đô thị vùng đông nam của Quảng Nam. Trải qua chừng ấy thời gian, nhiều phân khu hoàn thiện trong khu đô thị đã hoàn thành, đưa vào sử dụng như: biệt thự Hoa Sứ, Nhật Bản, nhà vườn Mỹ…