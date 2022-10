Trao thưởng cho người sử dụng hóa đơn điện tử

(QNO) - Hơn 8 giờ sáng nay 25/10, tại trụ sở Chi cục Thuế Tam Kỳ, Phú Ninh, 38 hóa đơn điện tử mua hàng hóa, dịch vụ được xuất ra trong quý II và III/2022 tại Quảng Nam chính thức được lựa chọn ngẫu nhiên qua một phần mềm để trao thưởng thuộc chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” đợt 1 do Cục Thuế Quảng Nam tổ chức. Lễ trao thưởng dự kiến diễn ngày 15/11 tới.

Ông Lương Đình Đường – Phó Cục trưởng Cục Thuế Quảng Nam cho hay, chương trình “hóa đơn may mắn” được tổ chức với mục tiêu khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ để tăng cường quản lý doanh thu kinh doanh, tránh thất thu thuế.

Thông qua chương trình này sẽ tạo lập thói quen tiêu dùng văn minh, mua bán hàng hóa phải có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, bảo vệ quyền lợi người mua. Đồng thời khuyến khích người bán hàng hóa, dịch vụ sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, tránh thất thu ngân sách nhà nước và góp phần nâng cao công tác hiện đại hóa, số hóa quản lý thuế của ngành thuế. Thông qua chương trình “hóa đơn may mắn”, người tiêu dùng cũng sẽ có thêm cơ hội trúng thưởng (sẽ được mở theo từng quý trong năm).

Không một ai tham dự chương trình mở thưởng sáng nay 25/10 có hóa đơn may mắn được lựa chọn để trúng một trong các giải thưởng đã công bố. Tuy nhiên, theo chị Nguyễn Thị Minh Đào - chủ cửa hàng Thịnh Đạt ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên) chuyên kinh doanh các mặt hàng vật liệu xây dựng cho biết, chủ cửa hàng cũng là người nhập, mua hàng về bán. Thông qua chương trình này, người tiêu dùng càng thấy rõ hơn lợi ích của việc lấy hóa đơn khi mua hàng hóa, dịch vụ.

Theo ông Lương Đình Đường, ngành thuế đang tích cực triển khai chương trình “hóa đơn may mắn” để góp phần bảo vệ tối đa quyền lợi người tiêu dùng. Đây cũng là bước chuyển quan trọng trong công tác quản lý thuế. Cục Thuế Quảng Nam đã mở rộng tuyên truyền về đối tượng được tham gia, phổ biến lợi ích của việc lấy hóa đơn, mục tiêu của chương trình và xây dựng thể lệ, cơ cấu giải thưởng phù hợp, đủ hấp dẫn để khuyến khích người tiêu dùng lấy hóa đơn khi mua hàng hóa và sử dụng dịch vụ.

“Qua chương trình, rất mong người nộp thuế Quảng Nam quan tâm theo dõi, tiếp tục tham gia để có cơ hội may mắn trúng thưởng, góp sức cùng ngành thuế trong cuộc chống gian lân thuế” – ông Đường nói.

Ngày 21/4/2022, Chính phủ đã bấm nút chính thức áp dụng việc sử dụng hóa đơn điện tử cho toàn bộ người nộp thuế kể từ ngày 1/7/2022. Cục Thuế Quảng Nam đã tiến hành chuẩn hóa dữ liệu trên các ứng dụng của ngành, rà soát, phân tích người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng đối tượng hóa đơn điện tử có mã, không có mã cơ quan thuế.

Rà soát các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương thức kê khai đủ điều kiện hoặc dự kiến sẽ áp dụng hóa đơn điện tử. Xây dựng lộ trình tuyên truyền, thông báo đến hộ chuẩn bị cơ sở hạ tầng, kỹ thuật để áp dụng hóa đơn điện tử.

Theo thống kê từ Cục Thuế Quảng Nam, đến ngày 25/10, toàn tỉnh có 10.265 người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử (8.485 doanh nghiệp, tổ chức và 1.780 hộ kinh doanh cá thể kê khai thuế).

Tổng giá trị giải thưởng chương trình lựa chọn “hóa đơn may mắn” là 160 triệu đồng sẽ được trao cho các tổ chức và cá nhân may mắn trước sự giám sát của hội đồng giám sát và tổ giúp việc gồm 9 người do UBND tỉnh ra quyết định thành lập ngày 4/10/2022 và hàng trăm doanh nghiệp, người mua hàng tham dự sự kiện này.

Cụ thể, 19 giải thưởng gồm 1 giải nhất 20 triệu đồng, 3 giải nhì mỗi giải 10 triệu đồng, 5 giải ba mỗi giải 5 triệu đồng và 10 giải khuyến khích mỗi giải 500 nghìn đồng đã trao cho 19 hóa đơn may mắn trong số 184.199 hóa đơn được xuất ra trong quý II, kể từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022 (15.212 hóa đơn cá nhân đủ điều kiện, 149.008 hóa đơn tổ chức đủ điều kiện, 9.961 hóa đơn tổ chức không đủ điều kiện và 10.108 hóa đơn cá nhân không đủ điều kiện).

Và quý III/2022, cũng có 19 hóa đơn được lập kể từ 1/7/2022 đến 30/9/2022 được lựa chọn để trao thưởng trong số 404.243 hóa đơn được xuất ra (27.118 hóa đơn cá nhân đủ điều kiện, 315.461 hóa đơn tổ chức đủ điều kiện, 26.964 hóa đơn tổ chức không đủ điều kiện và 34.400 hóa đơn cá nhân không đủ điều kiện).