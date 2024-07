Y tế Kịp thời cứu bệnh nhân vỡ túi phình mạch não phức tạp (QNO) - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam vừa cấp cứu, điều trị can thiệp nội mạch thành công một ca xuất huyết não do vỡ túi phình động mạch não có kích thước lớn và phức tạp.

Theo đó, nữ bệnh nhân 66 tuổi được Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam tiếp nhận trong tình trạng đột ngột đau đầu dữ dội, sút giảm tri giác, yếu nửa người bên trái.

Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân xuất huyết khoang dưới nhện - máu bị rò rỉ chảy vào khoảng trống giữa não và màng não do vỡ túi phình kích thước lớn ở vị trí động mạch não giữa bên phải.

Ngay lập tức, bệnh nhân được hội chẩn với ê kíp can thiệp đột quỵ - Khoa Nội tim mạch để xem xét và chỉ định điều trị hợp lý.

Khoa Nội tim mạch - Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã áp dụng các phương pháp điều trị can thiệp mạch máu, cứu sống nhiều bệnh nhân. Ảnh: Q.T

Nhận thấy đây là một ca bệnh phức tạp, do vị trí túi phình rất khó để mở sọ cầm máu, các y bác sĩ đã tiến hành can thiệp nội mạch bằng phương pháp hiện đại. Sau hơn 1 giờ thủ thuật, ca can thiệp đã thành công, túi phình được loại bỏ hoàn toàn ra khỏi tuần hoàn mạch máu não, ngăn chặn túi phình vỡ gây xuất huyết.

Sau can thiệp, tình trạng sức khỏe bệnh nhân ổn định, giảm đau đầu, cải thiện yếu liệt và xuất viện sau hơn 10 ngày điều trị.

Bác sĩ Nguyễn Quốc Thái – người trực tiếp can thiệp cho bệnh nhân cho biết, phình động mạch não là các vùng yếu, lồi ra ở thành mạch. Khi túi phình động mạch não đã vỡ, tỷ lệ tử vong ngay lập tức là 30%. Nếu không can thiệp kịp thời, khả năng tái vỡ rất cao, tỷ lệ tử vong khi vỡ lần 2 lên đến 70%. Do vậy, việc phát hiện, chẩn đoán và điều trị sớm giúp giảm tỷ lệ tử vong và biến chứng.

Được biết, trước đây để xử lý túi phình động mạch não, các bệnh viện thường phải tiến hành phẫu thuật mở sọ. Tuy nhiên, đây là phương pháp rất nặng nề, gây mê sâu, xâm lấn và tổn thương nhiều tổ chức não.

Hiện tại, kỹ thuật can thiệp mạch máu với nhiều ưu điểm vượt trội, giúp khối phình được loại bỏ nhanh chóng, bệnh nhân ít đau đớn, thời gian nằm viện ngắn, nguy cơ tai biến giảm tối đa. Đây cũng là kỹ thuật hiện đại được áp dụng thường quy tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.