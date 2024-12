An ninh trật tự Kịp thời giải cứu nạn nhân bị mắc kẹt trong cabin xe đầu kéo (QNO) - Chiều nay 28/12, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH) Công an tỉnh đã kịp thời giải cứu một tài xế xe đầu kéo bị mắc kẹt trong cabin do xe bị mất lái, lật nghiêng.

Xe đầu kéo bị lật nghiêng, phần đầu xe bị biến dạng. Ảnh: H.Đ

Thông tin từ Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH Công an tỉnh, khoảng 16 giờ chiều nay 28/12, đơn vị nhận được tin báo về việc một xe đầu kéo kéo theo rơ moóc đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua thôn An Thái (xã Bình An, Thăng Bình) bị mất lái lao xuống ruộng, xe lật nghiêng và có người mắc kẹt trong xe. Đơn vị nhanh chóng xuất 1 xe cứu nạn cứu hộ cùng 8 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường.

Vào thời điểm xảy ra tai nạn, xe đầu kéo mang biển kiểm soát 43H-01295 kéo theo rơ moóc 43R-03539, do ông Hồ Đắc Tùng (SN 1970, trú phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc Nam. Khi đến địa phận thôn An Thái (xã Bình An) thì bất ngờ bị mất lái lao xuống ruộng sát lề đường, khiến chiếc xe bị lật nghiêng, phần đầu xe bị biến dạng, lái xe bị mắc kẹt trong cabin.

Lực lượng cảnh sát PCCC-CNCH đã đưa nạn nhân ra ngoài an toàn. Ảnh: H.Đ

Đến hiện trường, lực lượng CNCH đã sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng để triển khai nhiệm vụ. Cùng với đó, trấn an tâm lý, động viên người bị nạn bình tĩnh, hợp tác để công tác cứu nạn được nhanh chóng, an toàn.

Nạn nhân đã được lực lượng chức năng cứu ra ngoài an toàn, bàn giao và đưa lên xe cứu thương đến cơ sở y tế.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.