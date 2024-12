Xã hội "Biệt đội" cứu hộ xe 0 đồng ở Hội An (QNO) - Hơn 3 năm nay, hàng nghìn lượt ô tô, xe máy của người tham gia giao thông không may gặp sự cố trong đêm tối được đội SOS ở thành phố Hội An cứu hộ, sửa chữa kịp thời.

Đội SOS Hội An không quản ngại trời mưa gió để cứu hộ, sửa chữa xe cho người tham gia giao thông trong đêm tối. Ảnh: N.Q

Xuyên đêm cứu hộ xe

Đến hẹn lại lên, khoảng 19 - 24 giờ hằng đêm, các thành viên đội SOS Hội An lại khẩn trương chuẩn bị đồ nghề sửa xe như cà lê, mỏ lết, săm vá, keo, bơm hơi... để chuẩn bị hành trình cứu hộ, sửa chữa xe máy, ô tô cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường ở thành phố.

Anh Lê Tuấn Anh (SN 2002, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) – Đội trưởng SOS Hội An cho biết, đội của anh được thành lập từ năm 2002 với 7 thành viên, độ từ 22 – 32 tuổi.

Mặc dù, các thành viên của đội SOS làm các công việc khác nhau như: shipper, nhân viên khách sạn, chủ quán bida, cà phê... nhưng chung sở thích cứu hộ xe thiện nguyện.

Hằng tháng, các thành viên của đội tự bỏ tiền túi góp quỹ mua phụ tùng, đồ nghề để phục vụ việc cứu hộ, sửa chữa xe và chi phí đi lại vào ban đêm.

Dò tìm lỗi của xe máy bị sự cố. Ảnh: N.Q

Mỗi khi nhận cuộc điện thoại nhờ cứu hộ của người tham gia giao thông, thành viên của đội sẽ xác minh thông tin, hỏi địa chỉ cụ thể và cùng nhau đến điểm hẹn để cứu hộ, sửa chữa xe. Sau khi xong việc, đội chỉ nhận lại khoản tiền gốc mua phụ tùng, không lấy tiền công, còn vá xe thì miễn phí.

Đối với các loại xe ô tô, xe máy bị hư hỏng nặng, đội sẽ giúp người tham gia giao thông liên hệ xe cứu hộ để đưa phương tiện về gara, tiệm sửa xe máy ngay trong đêm.

“Thời gian đầu, các thành viên của đội cũng gặp nhiều trở ngại, vì dễ bị người đi đường hoài nghi, nhất là trong đêm tối. Nhưng sau những lần cứu hộ, hình ảnh của đội được biết đến và tạo niềm tin trong cộng đồng, từ đó công việc ngày càng suôn sẻ và anh em có thêm động lực” – anh Anh chia sẻ.

Ô tô gặp sự cố cũng được đội SOS sửa chữa kịp thời. Ảnh: N.Q

Anh Nguyễn Nhất Đông (thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) cho hay, anh tham gia đội SOS được khoảng 1 năm nay. Công việc chính của anh làm ở khách sạn.

Sau những giờ làm việc hành chính, anh lại cùng với đội rong ruổi trên khắp các tuyến đường ở phố cổ để cứu hộ phương tiện của người đi đường không may gặp sự cố.

“ “Tôi không chỉ tham gia cùng với đội trong những khung giờ cố định mà có thể đi xuyên đêm. Chỉ cần các thành viên của đội gọi là tôi sẵn sàng lên đường" Anh Nguyễn Nhất Đông, thôn Vạn Lăng, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An

Để nâng cao tay nghề, các thành viên đội SOS Hội An còn thường xuyên tự học hỏi, trao đổi kiến thức để nâng cao hiệu quả khi cứu hộ, sửa chữa xe. Nhờ đó mà các thành viên luôn tự tin với công việc thiện nguyện.

[VIDEO] - Anh Lê Tuấn Anh - Đội trưởng SOS Hội An chia sẻ việc cứu hộ sửa chữa xe cho người tham gia giao thông:

Làm việc từ tâm

Giây phút đội SOS nghỉ ngơi giữa đêm tối. Ảnh: N.Q

Anh Anh cho biết thêm, mặc dù cứu hộ xe máy, ô tô không có lương, song anh em trong đội vẫn đam mê với công việc và xem như một cái duyên để trả ơn đời.

"Đội hoạt động trên tiêu chí thiện nguyện với mong muốn giúp đỡ tất cả mọi người về nhà an toàn. Đây là những việc làm có ý nghĩa cho cuộc sống và cộng đồng nên nếu phải bỏ tiền để duy trì điều đó thì cũng rất xứng đáng" - anh Anh nói.

Đội SOS còn phát suất ăn 0 đồng cho người có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.Q

Được biết, đội SOS Hội An không chỉ cứu hộ phương tiện của người tham gia giao thông không may bị sự cố mà còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội thiết thực khác như: tổ chức bếp cơm 0 đồng hỗ trợ cho người vô gia cư, bán vé số, lao công, lao động tự do ở TP.Đà Nẵng và Hội An.

Ngoài ra, các thành viên của đội còn tích cực cứu người bị nạn khi bị nước cuốn trôi, tai nạn trên đường. "Vừa qua, thành viên của đội còn lên xã Trà Ka, Bắc Trà My để đi bộ hơn 30km và tìm thấy thi thể cháu bé 2 tuổi người đồng bào Ca Dong bị rơi xuống suối" - anh Anh kể lại.

Cũng theo anh Anh, thời gian tới đội SOS sẽ tiếp tục tiếp nhận thành viên mới để cho công việc cứu hộ xe gặp sự cố và cứu trợ cứu nạn người gặp nạn ở khắp các địa phương lân cận chứ không chỉ quanh khu vực Hội An.

Hiện, đội đang làm thủ tục xin phép cơ quan chức năng cấp giấy phép để đội được hoạt động rộng rãi và được bảo vệ an toàn trong đêm tối mỗi khi cần thiết.

[VIDEO] - Người tham gia giao thông cảm kích trước việc làm ý nghĩa của đội SOS Hội An: