An ninh trật tự Làm giả tài liệu, 3 cán bộ ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải bị tạm giam (QNO) - Công an bắt tạm giam 3 bị can để điều tra liên quan việc hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên học lái xe nhằm thu lợi bất chính

Công an thi hành lệnh khởi tố, tạm giam các đối tượng. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 28/9, đại diện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam cho hay đã khởi tố vụ án vụ án hình sự, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Sáu (Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam), Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân là Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam) về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự để điều tra xử lý theo quy định pháp luật.

Qua xác minh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện từ năm 2021 đến năm 2022, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp giao thông vận tải - Chi nhánh Công ty CP Giao thông vận tải Quảng Nam do Nguyễn Văn Sáu làm Giám đốc đã có có hành vi sử dụng giáo viên, phương tiện ô tô dạy tập lái khống để hợp thức hồ sơ đào tạo của hơn 800 học viên nhằm thu lợi bất chính.

[VIDEO] - Công an thi hành lệnh khởi tố, tạm giam các đối tượng liên quan.

Hành vi của Nguyễn Văn Sáu - Giám đốc, Lê Thủy Thành và Đào Ngọc Luân là Phó Giám đốc đã đủ yếu tố cấu thành tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức” quy định tại Điều 341 Bộ Luật Hình sự.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.