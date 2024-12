Văn hóa Lan tỏa văn hóa vùng cao sơn ngọc quế Năm 2024, Đoàn nghệ thuật truyền thống huyện Bắc Trà My được tỉnh Quảng Nam, nhiều địa phương bạn và doanh nghiệp mời lưu diễn, góp phần lan tỏa bản sắc văn hóa Co, Ca Dong ở vùng “cao sơn ngọc quế” đến công chúng.

Tiết mục đấu chiêng người Co trình diễn ấn tượng, thu hút du khách tại VinWonders Nam Hội An. Ảnh: N.B.

Đưa nghệ thuật truyền thống đến gần công chúng

Hè năm 2024, VinWonders Nam Hội An tiếp tục tin tưởng mời Đoàn nghệ thuật truyền thống huyện Bắc Trà My tham gia lưu diễn khai hội mùa hè phục vụ du khách.

Bà Đoàn Thị Xuân Hành - Chi hội trưởng Chi hội múa Quảng Nam, là đạo diễn các chương trình của Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My.

Theo bà Hành, VinWonders Nam Hội An hoạt động kinh doanh trong chuỗi ngành nghề dịch vụ, thuộc doanh nghiệp lớn. Đặt hàng chương trình biểu diễn từ đơn vị này luôn đòi hỏi chất lượng nghệ thuật chuyên sâu và sôi động để thu hút du khách.

Yêu cầu có độ khó và chuyên nghiệp cao đương nhiên là thách thức, song đó còn là động lực để lãnh đạo địa phương, đội ngũ làm công tác văn hóa nghệ thuật ở Bắc Trà My phấn đấu ngày càng hoàn thiện hơn. Mục tiêu cốt lõi là bảo tồn, gìn giữ bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc bản địa.

Cồng chiêng Ca Dong trình diễn rất sôi động trong Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh - năm 2024. Ảnh: N.B.

“Tham gia lưu diễn dịp hè 2024 tại VinWonders Nam Hội An, Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My xây dựng kịch bản, kết cấu chương trình theo bản sắc văn hóa người Co, linh hoạt vừa giữ được bản sắc gốc vừa tạo được tương tác với du khách. Xuyên suốt chương trình lưu diễn của đoàn luôn có đông đảo du khách đến thưởng thức và giao lưu cùng hát, múa, đánh trống chiêng” - bà Xuân Hành chia sẻ.

Theo anh Dương Linh, diễn viên quần chúng trẻ người Co ở xã Trà Kót, lưu diễn ở VinWonders Nam Hội An là trải nghiệm thú vị, thiết thực quảng bá bản sắc văn hóa dân tộc Co đến du khách.

“Sự háo hức, thích thú của du khách với những điệu múa, làn điệu dân ca, nhạc cụ, trang phục… từ chương trình biểu diễn của đoàn khiến mình cảm thấy rất tự hào, tiếp thêm động lực để bảo tồn, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc” - anh Dương Linh nói.

Tiết mục “Khát vọng Trà My” của Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My nhân dịp kỷ niệm 65 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi hồi tháng 8/2024. Ảnh: N.B.

Theo một vị quản lý của VinWonders Nam Hội An, đơn vị hiếm khi duy trì hợp tác nhiều lần với một đoàn hay địa phương nào đó trong thực hiện các chuỗi hoạt động văn hóa, nghệ thuật mùa hè thường niên. Bởi nhu cầu thực tế đòi hỏi sự mới lạ, hạn chế sự lặp lại nhằm phục vụ du khách với dịch vụ chất lượng hơn.

Riêng đối với Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My là một ngoại lệ, hè năm 2024 là lần thứ 3, VinWonders Nam Hội An kết nối hợp tác trình diễn. Tất cả lần lưu diễn của đoàn Bắc Trà My đều tạo được ấn tượng, điểm nhấn khác lạ, đáng nhớ đối với du khách.

Lan tỏa

Giữa tháng 7/2024, dịp Lễ hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, cồng chiêng Ca Dong (Bắc Trà My) và hô hát bài chòi (TP.Hội An) là hai hoạt động văn hóa nghệ thuật được UBND tỉnh Quảng Nam chọn trình diễn phục vụ và giới thiệu quảng bá.

Tiết mục hát múa Buôn làng ơi, trong chương trình nghệ thuật “Vòng đời” đoạt giải A tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 ở tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.B.

Ông Mai Phúc - Chủ tịch Hội đồng hương Quảng Nam tại TP.Hồ Chí Minh, cho hay: “Nghi thức cúng khai hội cồng chiêng của các vị già làng Ca Dong, trình diễn đánh trống chiêng theo bản sắc gốc, sân khấu hóa cùng các tiết mục hát, múa cộng đồng của đoàn Bắc Trà My được dàn dựng rất công phu. Qua đó vừa quảng bá được bản sắc văn hóa độc đáo của người Ca Dong, cây quế Trà My, vừa thu hút khán giả, du khách”.

Tiếp đó, vào cuối tháng 8/2024, Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My vinh dự được mời giao lưu nhân kỷ niệm 65 năm Khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quảng Ngãi (28/8/1959 - 28/8/2024).

Theo bà Phan Thị Xuân Lập - Giám đốc Trung tâm Truyền thông - Văn hóa - Thể thao huyện Trà Bồng, địa phương mời 7 đoàn nghệ thuật từ các huyện Quế Phong, Quỳ Hợp, Quỳ Châu (Nghệ An); Sơn Tây, Sơn Hà (Quảng Ngãi), Bắc Trà My (Quảng Nam) và đơn vị chủ nhà Trà Bồng.

Không gian trưng bày, giới thiệu văn hóa truyền thống người Co đoạt giải A tại Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024. Ảnh: N.B.

“Chương trình biểu diễn của đoàn Bắc Trà My hài hòa, quảng bá được trang phục, cồng chiêng của người Co, Ca Dong, góp phần vào thành công của hoạt động kỷ niệm” - bà Lập ghi nhận.

Khép lại năm 2024, từ ngày 13 - 16/12, Đoàn nghệ thuật truyền thống Bắc Trà My tiếp tục được Quảng Nam chọn đại diện các dân tộc thiểu số của tỉnh tham gia Ngày hội Văn hóa các dân tộc Việt Nam, do Bộ VH-TT&DL tổ chức, được đăng cai tại tỉnh Quảng Trị.

Đoàn Bắc Trà My tranh tài tái hiện nghi thức lễ cầu mưa, giới thiệu ẩm thực, trang phục truyền thống địa phương và chương trình nghệ thuật với chủ đề “Vòng đời” theo bản sắc văn hóa người Co.

Đoàn Bắc Trà My tiếp tục tạo dấu ấn khi tất cả nội dung tham gia đều đoạt giải cao với 3 giải A, 3 giải B và 3 giải C. Với kết quả này, đoàn Quảng Nam đạt thành tích cao nhất trong số 16 tỉnh, thành phố trên cả nước tham gia ngày hội.