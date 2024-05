Xã hội Lãnh đạo Công an Quảng Nam thăm, chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản (QNO) - Nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2568 , Đại tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an tỉnh cùng đoàn công tác vừa đến chúc mừng các vị chức sắc lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Nam.

Đại tá Nguyễn Thành Long cùng đoàn công tác Công an Quảng Nam thăm, chúc mừng Lễ Phật đản Phật lịch 2568. Ảnh: T.P

Thay mặt lãnh đạo Công an tỉnh, Đại tá Nguyễn Thành Long gửi lời thăm hỏi, chúc mừng Ban Trị sự, chư tăng ni và đồng bào Phật tử trong toàn tỉnh vui đón một mùa Phật đản Phật lịch 2568 an vui và đầy ý nghĩa.

Đại tá Nguyễn Thành Long bày tỏ ghi nhận sự đóng góp quan trọng của tăng ni, Phật tử trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đồng thời mong muốn Giáo hội trong thời gian tới tích cực cùng với lực lượng công an phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, cùng chính quyền địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp vào sự phát triển chung trên địa bàn Quảng Nam cũng như góp phần vào sự nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại diện ban trị sự và một số cơ sở Phật giáo cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Công an tỉnh, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy những truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, tích cực tham gia các cuộc vận động, phong toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và các hoạt động an sinh xã hội. Đại diện ban trị sự cũng đã gửi lời chúc sức khỏe, an lạc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đến các lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Quảng Nam.