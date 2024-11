Xã hội Lãnh đạo huyện Tiên Phước thăm hỏi, trao hỗ trợ gia đình học sinh bị đuối nước (QNO) - Sáng nay 18/11, ông Dương Đức Lin - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước cùng đại diện các ngành đến thăm hỏi, động viên gia đình học sinh bị đuối nước ở thôn 3, xã Tiên An.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước cùng các đơn vị trao hỗ trợ gia đình nạn nhân. Ảnh: PV

Chiều 16/11, em T.H.K.V. (học sinh lớp 5 Trường Tiểu học Tiên An) cùng anh trai (học lớp 7) đi câu cá ở đập Thành Công, xã Tiên An. Trong lúc câu cá không may em V. trượt chân ngã xuống đập dẫn đến đuối nước tử vong.

Gia đình V. thuộc diện khó khăn, cha mẹ ly hôn, anh em V. sống cùng bà ngoại, mẹ đi làm thuê ở TP.Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước gửi lời chia buồn sâu sắc, động viên gia đình cố gắng vượt qua nỗi đau sớm ổn định cuộc sống. Lãnh đạo huyện cùng các tổ chức, cá nhân cũng trao hỗ trợ gia đình hơn 50 triệu đồng.