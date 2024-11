Quy hoạch - Đầu tư Thị trấn Tiên Kỳ (Tiên Phước) đạt chuẩn đô thị văn minh (QNO) - Sáng nay 14/11, Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước tổ chức lễ công bố quyết định công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Lễ công bố quyết định công nhận thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024. Ảnh: N.HƯNG

Qua hơn 5 năm triển khai Đề án xây dựng thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh, đến nay thị trấn đạt 9/9 tiêu chí với 52 nội dung thành phần căn cứ theo Quyết định số 04 ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh.

Thị trấn Tiên Kỳ - trung tâm hành chính, kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện Tiên Phước nằm cách trung tâm tỉnh lỵ Quảng Nam khoảng 25km về hướng tây theo tuyến quốc lộ 40B. Tiên Kỳ có tổng diện tích tự nhiên hơn 828ha với 2.038 hộ dân, hơn 8.500 nhân khẩu. Cơ cấu kinh tế tăng dần theo tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại dịch vụ.

Khu vực trung tâm thị trấn Tiên Kỳ được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp. Ảnh: N.HƯNG

Tỷ lệ nhà ở xây dựng kiên cố trong khu vực nội thị thị trấn đạt 99,7%. Các tuyến đường giao thông nội thị đều được nhựa hóa, bê tông hóa. Tất cả hộ dân đều được sử dụng điện. Lực lượng lao động qua đào tạo chiếm hơn 79%, trong đó lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ chiếm hơn 40%. Thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế cấp xã giai đoạn đến năm 2030.

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 98,7%. Các trường học mầm non, tiểu học, THCS đều đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 49,2 triệu đồng, cao hơn so với thu nhập bình quân toàn tỉnh (45,8 triệu đồng). Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 2,8%, thấp hơn so với quy định chung của địa phương (3%); hộ cận nghèo giảm còn 2,1%.

Năm 2023, thị trấn có hơn 94% hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 7/8 khối phố được công nhận khối phố văn hóa...

Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước (giữa) trao Bằng công nhận thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh. Ảnh: N.HƯNG

Với những kết quả trên, ngày 16/8/2024, Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước ký Quyết định số 4425 công nhận thị trấn Tiên Kỳ đạt chuẩn đô thị văn minh năm 2024.

Tại lễ công bố, lãnh đạo huyện Tiên Phước đã trao Bằng công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh cho cán bộ và nhân dân thị trấn Tiên Kỳ.