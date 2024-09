Xã hội Lãnh đạo thị xã Điện Bàn đối thoại với nông dân, phụ nữ (QNO) – Gần 100 đại biểu là hội viên nông dân, phụ nữ xã, phường đã có buổi đối thoại với lãnh đạo thị xã Điện Bàn trong sáng 30/9 liên quan đến các nội dung sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, xây dựng sản phẩm OCOP.

Hơn 10 ý kiến đã phản ánh trực tiếp tại hội nghị. Ảnh: T.H

Báo cáo tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Kinh tế Điện Bàn cho biết, hiện toàn thị xã có 73 cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản. Trong đó, có 35 cơ sở đã được cấp giấy nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, 1 cơ sở đã được cấp giấy chứng nhận thực hiện các chương trình quản lý chất lượng tiên tiến.

Đến cuối năm 2023, Điện Bàn có 34 sản phẩm OCOP gồm 3 sản phẩm 4 sao và 31 sản phẩm 3 sao của 26 chủ thể (19,2% thuộc doanh nghiệp; 27% là hợp tác xã và 53,8% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh). Năm 2024 thị xã có 8 sản phẩm đăng ký sản phẩm OCOP mới, kinh phí thực hiện chương trình OCOP năm 2024 trên 1 tỷ đồng…

Tại buổi đối thoại, nhiều đề xuất, kiến nghị của hội viên nông dân, phụ nữ tập trung chủ yếu vào các nhóm nội dung như nhà nước cần quan tâm tạo quỹ đất để xây dựng các khu chăn nuôi tập trung, kiểm soát dịch bệnh, chăn nuôi theo hướng an toàn đảm bảo chất lượng sản phẩm…

Gắn kết sản phẩm OCOP với du lịch địa phương; đưa sản phẩm OCOP vào các điểm tham quan du lịch tạo kiều kiện cho các chủ thể có điều kiện giới thiệu sản phẩm, mở rộng thị trường…

Bà Đỗ Thị Luận đề xuất các phòng ban liên quan có giải pháp giúp kết nối các sản phẩm đến người tiêu dùng thuận tiện. Ảnh: T.H

Theo bà Đỗ Thị Luận – Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Vĩnh Điện, mặc dù thời gian qua, hội viên phụ nữ phường Vĩnh Điện đã được Phòng Kinh tế thị xã quan tâm tạo điều kiện rất nhiều trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhất là sản xuất các sản phẩm sạch, nhưng do chi phí cao nên việc kết nối đến người dân địa phương và khách tiêu dùng khó, do vậy đề nghị các ban ngành thị xã có giải pháp giúp kết nối các sản phẩm đến người tiêu dùng thuận tiện, hiệu quả.

Cạnh đó, một số ý kiến cũng cho rằng, nhà nước cần có cơ chế hỗ trợ nông dân về vốn, kinh phí đầu tư khi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy nông dân sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Đặc biệt, nhà nước giúp kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thực hiện liên doanh liên kết bao tiêu sản phẩm cho nông dân để ổn định đầu ra, tránh tình trạng “được mùa mất giá” như hiện nay….

Ông Trịnh Quốc Đạt - Chủ tịch Hội Nông dân xã Điện Tiến cho biết, Điện Tiến hiện đang phấn đấu hướng đến xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu vào năm 2025. Trong đó, tiêu chí về thu nhập trong giai đoạn này mỗi người dân phải đạt 56 triệu/người/năm. Tuy nhiên, đa phần nông dân Điện Tiến đều hơn 40 tuổi, trong khi ở tuổi này các công ty, xí nghiệp đều không nhận vào làm công nhân nên chủ yếu ở nhà phát triển kinh tế bằng cách trồng trọt, chăn nuôi tạo thu nhập, nhưng việc chăn nuôi lại gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến sức khoẻ và cảnh quan… nên rất khó để người nông dân đạt được thu nhập theo tiêu chí quy định.

“Những năm qua dù nhà nước đã có một số chính sách hỗ trợ nông dân nhưng thực tế vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Cạnh đó, do hỗ trợ theo từng giai đoạn và kèm theo một số yêu cầu nên việc tiếp cận còn bất cập. Bà con đề nghị nhà nước cần có các cơ chế hỗ trợ cho nông dân về vốn, kinh phí đầu tư khi xây dựng các mô hình phát triển kinh tế nông nghiệp, tạo động lực thúc đẩy nông dân sản xuất nông nghiệp an toàn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm” – ông Đạt đề xuất.

Hội nghị thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên nông dân, phụ nữ. Ảnh: T.H

Ông Phan Minh Dũng – Bí thư Thị ủy Điện Bàn nhìn nhận, những ý kiến tại hội nghị rất xác đáng và thực tiễn, phản ảnh những vấn đề hội viên nông dân, phụ nữ đang đối diện. Do đó, sự kiện rất thành công, là cơ hội để người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối thoại, hiểu rõ hơn, nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về tâm tư nguyện vọng của người dân cũng như nhưng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, qua đó kịp thời giải quyết những vướng mắc, khó khăn về cơ chế chính sách liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên địa bàn thị xã. “Những vấn đề, vướng mắc nào nằm trong thẩm quyền giải quyết của thị xã thì thị xã sẽ giải quyết nhanh chóng, những ý kiến khác sẽ được thị xã tổng hợp và có giải đáp bằng văn bản trong thời gian đến” – ông Dũng nói..