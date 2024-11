Xã hội Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam tại Nam Trà My (QNO) - Chiều nay 19/11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng đến thăm, chúc mừng các trường học trên địa bàn Nam Trà My nhân kỷ niệm 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng tặng hoa chúc mừng thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ nhân ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: THIỆN TÙNG

Đến thăm, tặng hoa thầy giáo Nguyễn Trần Vỹ - Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Trà Linh, đồng thời là Chủ nhiệm CLB Kết nối yêu thương Nam Trà My, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng ghi nhận những đóng góp bình dị nhưng hết sức to lớn, kịp thời đối với ngành giáo dục của thầy Vỹ và CLB.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Nam Hưng thăm, động viên cô trò Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Trà Linh. Ảnh: THIỆN TÙNG

Mong muốn thầy Nguyễn Trần Vỹ tiếp tục đồng hành với người dân, học sinh dân tộc thiểu số, đồng thời làm tốt công tác chuyên môn, cùng Ban giám hiệu nhà trường khắc phục khó khăn, từng bước nâng cao chất lượng dạy và học.

Đồng chí Trần Nam Hưng thăm, kiểm tra bếp ăn của Trường Phổ thông Dân tộc bán trú - Tiểu học Trà Linh. Ảnh: THIỆN TÙNG

Thăm, tặng hoa chúc mừng Trường THPT Nam Trà My, đồng chí Trần Nam Hưng chia sẻ những khó khăn mà nhà trường đang gặp phải, nhất là điều kiện sinh hoạt của giáo viên còn thiếu thốn và tình trạng hư hại một số công trình, hạng mục trong nhà trường.

Sạt lở đe dọa Trường THPT Nam Trà My. Ảnh: THIỆN TÙNG

Đồng thời đề nghị Sở GD-ĐT, huyện Nam Trà My tiếp tục quan tâm, động viên kịp thời thầy và trò Trường THPT Nam Trà My, có kiến nghị để hỗ trợ nhà trường khắc phục các công trình hư hại, đảm bảo an toàn cho giáo viên, học sinh.

Tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My. Ảnh: THIỆN TÙNG

Cũng trong chiều nay, đồng chí Trần Nam Hưng đến thăm, tặng hoa chúc mừng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Nam Trà My.