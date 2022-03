F0 điều trị tại nhà chưa được giải quyết chế độ ốm đau: Thiệt thòi cho người lao động

Hiện nay, nhiều người lao động mắc Covid-19 tự điều trị tại nhà gặp rất nhiều khó khăn khi xin giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ hưởng chế độ ốm đau.

Hiện nay trạm y tế xã phường chưa thể cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH cho người lao động được nên chế độ ốm đau của F0 điều trị tại nhà chưa được giải quyết. Ảnh: D.L

Chưa được hưởng chế độ ốm đau

Chị Nguyễn Thị Ái Nhân (huyện Phú Ninh) cho biết, là công nhân trong một công ty ở Khu công nghiệp Tam Thăng (TP.Tam Kỳ), không may bị lây nhiễm Covid-19 trong dịp tết. Chị báo cáo công ty, đến trạm y tế khai báo, rồi được cách ly điều trị tại nhà.

“Sau khi hết cách ly điều trị bệnh, tôi được cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly do UBND xã cấp. Khi mang giấy này đến nộp bộ phận nhân sự công ty để giải quyết chế độ ốm đau khi nghỉ việc trong 8 ngày, bộ phận nhân sự bảo đã liên hệ cơ quan bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng được trả lời phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định khi điều trị ngoại trú mới được giải quyết.

Về trạm y tế hỏi, thì trạm bảo tôi bị bệnh hồi đầu tháng 2.2022, nay trạm không thể cấp giấy do đã qua thời gian đó. Vậy là chế độ ốm đau của tôi vẫn chưa thể giải quyết được” - chị Nhân nói.

Bà Trần Thị Vân Thu - Trưởng phòng Nhân sự Công ty Sedo Vinako cho biết: “Từ sau tết đến nay, công ty có hơn 600 lao động (LĐ) nhiễm Covid-19, nhưng không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ, điều trị tại nhà. Song họ đều không thể giải quyết chế độ ốm đau theo Luật BHXH.

Đây là thiệt thòi rất lớn cho người LĐ, bởi họ đã tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), nay họ nhiễm bệnh không thể đi làm, phải nghỉ thì họ xứng đáng được hưởng chế độ. Vì chế độ ốm đau chưa thể giải quyết, nên công ty phải trả cho người LĐ 70% lương khi họ nghỉ điều trị bệnh và cũng để người LĐ yên tâm.

Nếu có chế độ ốm đau chi trả, công ty đỡ bớt gánh nặng tài chính khi còn nghĩa vụ chăm lo cho đời sống người LĐ, giữ chân được LĐ gắn bó lâu dài với công ty. Chúng tôi mong các cấp xem xét để giải quyết chế độ ốm đau cho người LĐ khi họ nhiễm bệnh phải điều trị tại nhà”.

Sớm tháo gỡ vướng mắc

Theo quy định tại điều 100, Luật BHXH, hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người mắc Covid-19 có hai giấy tờ gồm bản chính hoặc bản sao giấy ra viện đối với người LĐ hoặc con của người LĐ điều trị nội trú. Trường hợp người LĐ hoặc con của người LĐ điều trị ngoại trú phải có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

Nhưng trong thực tế, khi người bệnh mắc Covid-19 điều trị tại nhà thì không thể đến cơ sở khám chữa bệnh để được cấp giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH theo quy định. Thế nên hàng loạt người LĐ, từ các cơ quan, đơn vị đến các xí nghiệp, công ty khi điều trị Covid-19 tại nhà vẫn chưa được giải quyết chế độ ốm đau.

Người lao động đến cơ quan Bảo hiểm xã hội đề nghị hỗ trợ chế độ Covid-19 theo Nghị quyết của Chính phủ. Ảnh: D.L

Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc BHXH tỉnh cho biết: “Riêng Quảng Nam và một số tỉnh, thành thì Sở Y tế đã hướng dẫn F0 điều trị tại nhà có giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng chế độ BHXH thì BHXH tỉnh vẫn giải quyết hồ sơ bình thường.

Ban Chế độ chính sách BHXH Việt Nam cũng đã có ý kiến đề nghị Bộ LĐ-TB&XH, Bộ Y tế kiến nghị đến Chính phủ giải quyết, tháo gỡ vướng mắc, bởi tình hình ổn định an sinh xã hội trong dịch bệnh là cần thiết.

Theo quy định thì các loại giấy tờ mà F0 điều trị tại nhà được cấp hiện nay chưa thể giải quyết chế độ ốm đau theo quy định tại Thông tư 56 của Bộ Y tế. Bộ Y tế đã có kiến nghị đến Thủ tướng Chính phủ, hy vọng sẽ được giải quyết sớm nhất cho người LĐ”.

Những người bệnh mắc Covid-19 điều trị tại nhà hiện đang có 7 loại giấy tờ, gồm quyết định cách ly tại nhà do chính quyền địa phương cấp; giấy xác nhận hoàn thành thời gian cách ly do chính quyền địa phương cấp; giấy xét nghiệm (test nhanh hoặc PCR) có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 do các cơ sở y tế cấp; giấy xác nhận bị mắc Covid-19 của trạm y tế xã, trạm y tế lưu động, tổ Covid-19 cộng đồng, y tế cơ quan/doanh nghiệp; giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH do trạm y tế xã, trạm y tế lưu động cấp (nhưng cấp lùi lại thời gian trước đó người LĐ đã nghỉ việc để điều trị Covid-19 tại nhà); quyết định phê duyệt danh sách hoàn thành cách ly y tế tập trung; phiếu xác nhận đã điều trị Covid-19 của các bệnh viện dã chiến.

Đối chiếu với quy định của các văn bản luật thì 7 loại giấy tờ nêu trên chưa được quy định trong Luật BHXH, Luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản luật có liên quan khác. Vì vậy Bộ Y tế đã đề xuất Chính phủ ban hành nghị quyết công nhận 7 loại giấy tờ nêu trên có giá trị như giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng bảo hiểm xã hội, để bảo hiểm xã hội làm hồ sơ hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc Covid-19.