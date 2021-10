Hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Nhanh chóng đưa chính sách vào đời sống

Hàng trăm công nhân, người lao động ở thị xã Điện Bàn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đã được xét duyệt hồ sơ, kịp thời hỗ trợ kinh phí vượt qua khó khăn trong cuộc sống.

Nhiều lao động tự do hoặc tạm hoãn hợp đồng lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19 ở Điện Bàn đã được hỗ trợ theo quy định của Nhà nước.Ảnh: V.L

Nhanh chóng

Hôm qua 5.10, phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn, tổ chức xét duyệt danh sách lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 được hỗ trợ theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh về hỗ trợ lao động tự do, một số đối tượng đặc thù gặp khó khăn do dịch bệnh và hỗ trợ chi phí có liên quan cho các đối tượng cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh. Tổng cộng, có 450 lao động tự do được xét duyệt, hầu hết là những người buôn bán nhỏ như hàng quán ăn uống, phục vụ...

Ngày 29.9.2021, UBND tỉnh ban hành Công văn số 6786 bổ sung quy định đối với người lao động tự do cư trú hợp pháp tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam, hàng ngày qua các tỉnh, thành phố (Đà Nẵng, Quảng Ngãi) để làm việc (sáng đi, chiều về) nhưng phải nghỉ việc do các tỉnh, thành phố hoặc địa phương thuộc tỉnh Quảng Nam áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, những nghề, công việc người lao động tự do đang làm hàng ngày bị tạm dừng, người lao động mất việc làm thì người lao động trong trường hợp này thuộc đối tượng hỗ trợ theo Nghị quyết số 45 ngày 22.7.2021 của HĐND tỉnh, Quyết định số 2056 ngày 24.7.2021 của UBND tỉnh.

Ông Ngô Thanh Hải - Chủ tịch UBND phường Vĩnh Điện cho biết, ngay trong buổi sáng danh sách đã nhanh chóng được phường thông qua gửi về Phòng LĐ-TB&XH đề nghị UBND thị xã ra quyết định hỗ trợ.

“Từ đầu việc xét duyệt đã được chúng tôi triển khai đến tận người dân tại tổ, khối phố đăng ký, kê khai, nên danh sách đối tượng cơ bản đảm bảo đúng tiêu chí quy định. Quan điểm của phường là tạo điều kiện tốt nhất để người dân được hưởng hỗ trợ chính xác, kịp thời” - ông Hải nói.

Thời gian qua, tiến độ xét duyệt bị tạm ngưng do Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 16 phòng chống dịch Covid-19; hầu hết 20 xã, phường trên địa bàn đã lập danh sách các đối tượng cần hỗ trợ.

Theo ông Trần Ngọc Hưng - Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH thị xã Điện Bàn, tính đến đầu tháng 10, đơn vị đã tham mưu UBND thị xã phê duyệt danh sách hỗ trợ 3.562 người với tổng số tiền hơn 11,17 tỷ đồng.

Trong đó, đối tượng được hưởng theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh là hơn 3.000 người với tổng số tiền gần 5 tỷ đồng (2.268 người thuộc nhóm đối tượng lao động tự do và 735 người liên quan đến cách ly tập trung).

Riêng với Nghị quyết 68 của Chính phủ, đến nay thị xã đã xét duyệt hỗ trợ 559 người, đơn vị với số tiền hơn 6,17 tỷ đồng. Trong đó tập trung vào người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, hỗ trợ trẻ em và người đang điều trị Covid-19, cách ly y tế, F0 hoàn thành điều trị, F1 kết thúc cách ly...

“Đơn vị đang phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Bảo hiểm xã hội Điện Bàn cấp kinh phí hỗ trợ 1.520 người, đơn vị với tổng số tiền gần 7,5 tỷ đồng để chi trả chế độ liên quan. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục phối hợp đôn đốc các địa phương khẩn trương thẩm định hồ sơ, lập thủ tục giải quyết cho những nhóm đối tượng theo quy định” - ông Hưng thông tin.

Dự kiến, đến ngày 31.12.2021 toàn thị xã sẽ có hơn 23.400 người được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ và Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh; trong đó nhóm đối tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 45 của HĐND tỉnh khoảng 15.500 người.

Hỗ trợ tối đa người lao động

Không chỉ hỗ trợ theo các chính sách của Chính phủ và HĐND tỉnh, thời gian qua việc chăm lo đời sống người dân luôn được các cấp, ngành thị xã Điện Bàn quan tâm sâu sát. Nhiều chương trình, chính sách đã được các hội, đoàn thể, Mặt trận, địa phương triển khai rộng khắp, nhanh chóng giúp người dân vượt qua khó khăn trong đại dịch.

Tại phường Điện Ngọc, nơi tập trung nhiều công nhân, lao động tự do, đã có hàng trăm lượt lao động được nhận quà hỗ trợ bao gồm lương thực, nhu yếu phẩm đến tiền mặt...

Theo ông Đặng Công Dũng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Điện Ngọc, chỉ riêng đợt dịch tháng 9 vừa qua, Mặt trận phường đã vận động hơn 380 triệu đồng trao quà, nhu yếu phẩm hỗ trợ người không có hộ khẩu, tạm trú tại địa phương, kịp thời giúp người dân yên tâm vượt qua khó khăn.

Ông Phan Ngọc Hải - Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Điện Bàn khẳng định, sự vào cuộc nhanh chóng của Mặt trận và các đoàn thể đã mang lại sự hài lòng cho người dân đối với các chính sách của nhà nước.

“Ngay từ đầu, Mặt trận đã tham gia cùng với UBND thị xã, Phòng LĐ-TB&XH và UBND các xã, phường trong việc khảo sát, xét duyệt nhóm đối tượng được hỗ trợ, từ đó tránh xảy ra các trường hợp khiếu nại, khiếu kiện trong nhân dân” - ông Hải chia sẻ.

Đặc biệt, từ nguồn quỹ ủng hộ Covid-19, Mặt trận thị xã và các xã, phường đã hỗ trợ gia đình khó khăn, nhất là gia đình có trường hợp bệnh nhân F0, gia đình có người cách ly F1 và khu phong tỏa...

“Sắp tới, Mặt trận thị xã sẽ tiếp tục hỗ trợ 600 triệu đồng và 1.000 thùng mỳ tôm cho 1.200 đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 20 xã, phường. Thị xã cũng đã chuẩn bị 70 tấn gạo sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có yêu cầu; rà soát nhu cầu việc làm của lao động được đón về Điện Bàn trong những đợt dịch vừa qua” - ông Hải thông tin thêm.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn cho biết, quan điểm của thị xã là tạo điều kiện tốt nhất để người dân được hỗ trợ tối đa và nhanh nhất. Ngoài những nhóm đối tượng được quy định rõ ràng, thị xã cũng đã chỉ đạo các xã, phường tiếp tục mở rộng xét duyệt các nhóm đối tượng theo chỉ đạo của UBND tỉnh nhằm đảm bảo đúng và không sót đối tượng”.