Sự kiện bình luận Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm (QNO) - Ngày 28/2, Phòng LĐ-TB&XH TP.Hội An thông báo rộng rãi về công tác tiếp nhận và giải quyết nhiệm vụ ngành LĐ-TH&XH sau khi sáp nhập và giải thể để doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân biết thông tin, tiện liên hệ công tác.

Ngày 28/2, Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hội An thông báo về việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính sau khi sáp nhập và giải thể.

Thông báo của Phòng LĐ-TB&XH thành phố Hội An nêu cụ thể đơn vị, bộ phận nào, địa chỉ ở đâu, tiếp nhận nhiệm vụ nào. Ví dụ Phòng Nội vụ thành phố (số 154 đường Nguyễn Trường Tộ, phường Cẩm Phô) sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ về việc làm, lao động tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn, vệ sinh lao động, người có công, bình đẳng giới; Phòng Nông nghiệp và Môi trường (số 1 đường Phạm Hồng Thái, phường Sơn Phong) sẽ tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ về công tác giảm nghèo; Văn phòng HĐND & UBND thành phố (số 9 đường Trần Hưng Đạo, phường Minh An) tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ về lĩnh vực bảo trợ xã hội, trẻ em và phòng chống tệ nạn xã hội, Phòng GD-ĐT thành phố (số 56 đường Nguyễn Công Trứ, phường Tân An) tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ về giáo dục nghề nghiệp.

Một trong những điều được người dân, doanh nghiệp rất quan tâm khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy chính là việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện như thế nào. Thực tế đã có nhiều trường hợp lúng túng vì không biết sau khi sáp nhập, giải thể, thì người dân phải liên hệ với cơ quan nào, ở đâu để giải quyết TTHC ở từng lĩnh vực cụ thể.

Các cơ quan, đơn vị khác sau sáp nhập, giải thể, hợp nhất… cũng kịp thời thông báo rộng rãi để cá nhân, tổ chức biết thông tin, tiện liên hệ công tác.

Thông báo của Phòng LĐ-TB&XH Hội An cũng như của các cơ quan, đơn vị là hết sức kịp thời, bởi vì không phải tất cả người dân đều biết mình cần liên hệ với cơ quan, đơn vị nào sau giải thể, sáp nhập, hợp nhất để giải quyết hồ sơ, thủ tục; nhất là đối với ngành LĐ-TB&XH cũng như các ngành này kết thúc hoạt động; chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực thuộc ngành về nhiều đơn vị khác nhau.

Với mục tiêu hướng về người dân, doanh nghiệp, ngày 27/2, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành văn bản về việc thực hiện TTHC khi sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy.

Trong đó nhấn mạnh yêu cầu các cơ quan tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn sau khi sắp xếp bộ máy phải tiếp nhận giải quyết TTHC liên tục, thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn.

Việc sáp nhập cơ quan chuyên môn đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức phải nhanh chóng thích ứng, thích nghi với các quy trình làm việc mới, nhất là trong giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp. Nhiều giải pháp được đặt ra để không làm gián đoạn việc giải quyết TTHC, trong đó có giải pháp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Thủ tướng Chính phủ cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị phải lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong việc đẩy mạnh việc tiếp nhận TTHC không phụ thuộc vào địa giới hành chính trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện nghiêm việc số hóa hồ sơ, giấy tờ, giải quyết TTHC trong quá trình tiếp nhận, xử lý tại bộ phận một cửa; kịp thời sửa đổi, ban hành mã định danh của cơ quan, đơn vị…

Hệ thống quản lý hồ sơ điện tử, mô hình “một cửa liên thông” góp phần giảm thời gian xử lý, giúp doanh nghiệp và người dân dễ dàng theo dõi quá trình xử lý hồ sơ.

Dĩ nhiên là cần các giải pháp đồng bộ, quyết liệt để đảm bảo nền hành chính vì người dân, doanh nghiệp một cách thực chất. Công nghệ thông tin là quan trọng, nhưng mấu chốt vẫn là ở con người.

Nền hành chính vì dân cần đội ngũ cán bộ, công chức nâng cao tinh thần trách nhiệm. Đối với những cơ quan, đơn vị sáp nhập, càng đòi hỏi cán bộ, công chức phải nhanh chóng thích ứng với công việc và bộc lộ tinh thần trách nhiệm cao.

Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm trong giải quyết TTHC đã được Thủ tướng Chính phủ đặt ra. Cùng với đó là tăng cường giám sát và lắng nghe ý kiến người dân, doanh nghiệp với cơ chế chặt chẽ, minh bạch, giúp phát hiện nhanh chóng những vướng mắc trong quá trình thực hiện TTHC.